Argentina paga hoy el primer vencimiento de bonos del año por más de US$ 4.300 millones

El pago fue tomado por los mercados financieros internacionales como una señal de que la Administración del presidente Javier Milei cumplirá con las obligaciones externas y ello se vio reflejado en la baja del riesgo país -que elabora el JP Morgan de Estados Unidos- que el martes perforó los 500 puntos que permitirá acceder a tasas más favorable para acceder a financiacion onternacional.

Entre los bonos que vencen este jueves figuran los Bonares (AL29, AL30, AL35, AL38 y AL41) y los Globales, denominados en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46) y en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38 y GD41).

El perfil de los tenedores de bonos

Del total del pagp de este jueves, US$ 2.214 millones corresponden a tenedores del sector privado no residentes, US$ 1.620 millones a privados de la Argentina y una parte menor que se pagará al propio Estado argentino: US$ 463 millones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses y US$ 63 millones al Banco Central.

Se espera que el indicador de riesgo país registre una nueva baja durante la semana, al mismo tiempo que es posible que haya un movimiento en los bonos soberanos de corto plazo, que continúan abaratándose, como reflejo de una mayor confianza del mercado en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos a pesar de que las reservas netas son negativas en alrededor de US$ 6.000 millones.