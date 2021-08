Aumentó el déficit comercial con Brasil en julio

De acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de Comercio en base a datos del Ministerio de Economía de Brasil, las exportaciones argentinas hacia el país vecino se expandieron un 62,7% interanual en julio, al sumar US$ 915 millones, el séptimo incremento consecutivo, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de US$ 1.081 millones y mostraron un aumento del 54,4% frente a julio de 2020.

Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de US$ 167 millones en julio, un incremento de 190,9% mensual y del 20,9% en la comparación interanual, ya que en igual mes de 2020 se había verificado un déficit de US$ 138 millones.

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil (suma de exportaciones e importaciones) fue de US$ 1.996 millones en el séptimo mes del año, un 58,1% superior al valor obtenido en 2020 (cuando había sido de US$ 1.262 millones), si bien tuvo una disminución del 0,4% respecto al mes anterior.

La suba de las exportaciones de Argentina hacia Brasil correspondió a Vehículos de motor para transporte de mercancías, Trigo y centeno sin moler y Vehículos de turismo, mientras que el incremento en las importaciones se explicó principalmente por Piezas y Accesorios de vehículos automotores, Vehículos de turismo, y Mineral de hierro y sus concentrados.

La Argentina se ubicó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 3910,14 millones); Estados Unidos (US$ 3145,24 millones), y Alemania (US$ 966,02 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 8325,72 millones) y Estados Unidos (US$ 2991,92 millones).

Respecto al acumulado del año, en el período enero-julio, el flujo de comercio entre ambas economías se incrementó un 50,5% interanual alcanzando US$ 13.046 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina exhibió un déficit de US$ 747 millones, mayor al registrado en el mismo período del 2020, cuando había alcanzado losUS$ 114 millones.

Este desempeño responde al crecimiento de las importaciones de Argentina desde Brasil (57%), que superó al aumento de las exportaciones argentinas hacia Brasil (43,7%) en dicho período.