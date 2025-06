Carlos Melconian valora que la inflación esté en el orden del 2%

No obstante, el expresidente del Banco Naciòn (durante la presidencia de Mauricio Macri) advirtió que si el Gobierno no elimina la inflación. va a entrar en "un quilombo de precios relativos de vuelta" -como el vigente en diciembre de 2023-, pero recalcó que es positivo que la suba de precios minoristas haya retrocedido al actual 25 o 30 por ciento anual.

En declaraciones al programa Sobremesa de Noticias (Radio Rivadavia) -que conduce Alejandra Gallo-, Melconian definió a la inflación como "obstaculizadora" y "de resaca", "Con visión al futuro, esta es una inflación obstaculizadora: obstaculiza la reforma del poder adquisitivo y la mejora del crédito", sentenció.

El Plan colchón: "una payasada"

La semana pasada, Carlos Melconian analizò las medidas anunciadas por el Gobierno para facilitar el uso de dólares informales guardados por fuera del sistema bancario -conocido popularmente como "el canuto" o "colchón"- y eliminar regímenes de información del ARCA, algo a lo que calificó como "una payasada".

Si bien consideró acertada la decisión de eliminar controles, esta decisión no la comparte y advirtió que la medida, por sí sola, no representa una solución estructural ni impactará de manera significativa en la informalidad económica del país.

Melconian remarcó que la derogación de regímenes como el CITI o el COTI, que obligaban a reportar operaciones comerciales menores, es un paso correcto y con amplio consenso, pero innecesariamente sobreactuado. "Eso no necesitaba ni conferencia de prensa ni presentación formal. Es una decisión administrativa lógica en un país con inflación, donde se necesita sentido práctico sobre qué controlar y qué no. No hacía falta hablar de una revolución fiscal", afirmó.

Además, remarcó que la eliminación de esos controles no exime a los contribuyentes de sus obligaciones, pero implica dejar de perseguir pequeñas transacciones que en la práctica no contribuían a reducir la evasión ni la informalidad.

Carlos Melconian también cuestionó la falta de precisión legal sobre cómo se garantizará la legalidad del uso de esos dólares. Señaló que aún está pendiente la presentación y aprobación de reformas clave como la nueva ley penal tributaria, la ley de procedimiento tributario y la ley penal cambiaria. Advirtió que, sin estas definiciones, no está claro si quienes usen dólares en blanco no correrán riesgos legales.

"Se habla de dar seguridad para usar el dinero, pero no hay blindaje, ni plazos de prescripción definidos. Eso todavía no está resuelto y dicen que debe resolverse en 30 días. Estamos entrando en zonas grises que abren más interrogantes que certezas", añadió.