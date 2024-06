Cerveza: no sólo la espuma es lo que sube, sino también el precio

En un nuevo Informe sobre precios de consumo la Consultora Javier Miglino & Asociados determinó que en el caso de la cerveza en envase de 1 litro y la de lata de 473 cm3, es decir las dos que consumen el 99% de los argentinos, "una vez más tenemos el producto en Argentina más caro del mundo".

Para realizar la comparación la entidad tomó los precios de las 10 marcas de cerveza más consumidas en el país (Quilmes, Brahma, Stella Artois, Patagonia, Corona, Heineken, Budweiser, Miller, Schneider, Imperial y Salta), en las grandes cadenas de supermercados (Carrefour y Coto a Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Wal Mart, Casino, Día); super chinos y almacenes de barrio.

Argentina, entre los 10 mayores consumidores de cerveza

Con un cálculo de millones de litros por año, Argentina se encuentra en el lugar número 10 entre los diez más consumidores de cerveza en el mundo. El ranking lo encabeza China con 9.800.000 millones de litros por año, seguida por Estados Unidos (6.400.000 millones de litros), Brasil (3.800.000 millones de litros), Rusia (2.300.000 millones de litros) y México (2.200.000 millones de litros).

Le siguen Alemania (2.100.000 millones de litros), Japón (1.250.000 millones de litros), Reino Unido (1.080.000 millones de litros), España (1.050.000 millones de litros) y Argentina (1.000.000 millones de litros).

República Checa, donde la cerveza es más barata que el agua

Pese a que China se ha convertido en el mayor consumidor de cerveza de todo el planeta, países de Europa con menor población, como República Checa son lo que consumen más cerveza en el mundo per cápita.

En este caso puntual porque los checos lograron que la cerveza sea más barata que el agua embotellada, además de ser el país donde nació la cerveza pilsen.

Insumos baratos, producto caro

"La cerveza es esencialmente malta, lúpulo, levadura y agua. Es decir es un producto muy barato de producir y de envasar. Los gastos de logística y de publicidad son los rubros donde más gastan las empresas argentinas y de todo el mundo", precisó el informe.

Lejos del consumo de los chinos o de los estadounidenses, Argentina sin embargo tiene un alto porcentaje de su población (66%) que toma cerveza habitualmente. "En general se toma por la noche y a lo largo de todo el año; argentinos y argentinas (ellos aportan el 54% y ellas el 46% de la ingesta), consumen unos 24 litros por año o dos litros cada mes, en promedio", reveló el trabajo.

"Muy lejos de 120 litros de República Checa pero muy por encima de los 11 litros de Chile o Noruega, la Argentina ingresa como número 10 en el top ten de mayores consumidores mundiales", agregó el informe.

Para este estudio no se hizo distinción entre cervezas con y sin alcohol, sino que se tomaron las marcas más consumidas realizando un promedio entre las más caras y las más baratas del mercado (no se consideraron cervezas premium que concentran solo el 1 por ciento del mercado).

Cerveza en gondolas.jpg

Los precios

Precio testigo en Argentina de cerveza de 1 litro en botella de vidrio $ 2.709/US 3,07; cerveza de 473 cm3 en lata $ 1.390/US 1,58 (dólar oficial $ 881. Cotización 06 de junio de 2024).

Dubai US 2,80 y US 1,44 en botella y en lata, respectivamente; Mónaco US 2,70 y US 1,38; Japón US 2,60 y US 1,30; Italia US 2,40 y US 1,22; Francia US 2,30 y US 1,20; Estados Unidos US 2,20 y US 1,12; España US 2,15 y US 1,10;, Brasil US 1,90 y US 0,95; México US 1,70 y 0,85.

En todos los casos la encuesta tomó el mismo tipo de cerveza que se consume en Europa, Japón, Estados Unidos y América Latina.