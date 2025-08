Comercios ya reciben listas de precios con aumentos

De momento el "pase a precios" no aparece como algo generalizado y con una intensidad que preocupe. La industria de alimentos, bebidas y artículos de tocador y limpieza ya comenzó a realizar ajustes en sus listas, lo que habrá que ver de aquí en más si el consumo, en un nivel bastante bajo, termina convalidando esos aumentos.

En diálogo con este medio Fernando Savore, titular de la Federación de Almaceneros bonaerenses, dijo que "los aumentos, se dieron en lácteos un 3%, que nos habían avisado una semana antes. Ya estábamos avisados del nuevo precio, que, digamos, impacta en todo lo que es yogur, en quesos, etc. No en la leche fluida".

Además, según Savore, los cigarrillos llegaron con un ajuste de 7%. "Y me dijeron que tocaron un poquito los productos de limpieza e higiene personal. Todo lo que es alimento envasado, hasta el momento no hay cambio. O sea, desde galletitas, fideos, azúcar, lo que sea, eso no hay cambio de precio", indicó.

Por ahora, todo indica que el traslado a precios será bastante menor al aumento que registró el dólar en las últimas semanas, lo que implica al mismo tiempo un nivel de dólar que podría resultar incluso más ventajoso para las exportaciones e inversamente, menos atractivo para importar o hacer viajes al exterior.

Según fuentes supermercadistas, las principales empresas de alimentos, bebidas y limpieza le comunicaron a las grandes cadenas que los aumentos van a estar en el orden de entre 4% y 5%.

Otra fuente del sector remarcó que "por ahora, los aumentos que tenemos confirmados son los calendarizados, es decir, los que estaban programados desde hace 90 o 120 días. Pero lo que sí estamos viendo en nuestros monitoreos semanales de precios es una suba a partir de la segunda quincena de julio".

La última suba pronunciada en los precios de los productos de consumo masivo tuvo lugar entre los meses de marzo y abril, cuando el IPC que mide el Indec mostró un incremento de 3,7% en el tercer mes del año, antes de que se levantara el cepo.

"Me llegó la nueva lista de precios de una empresa líder de alimentos, con subas para pastas, harinas y congelados, que van del 5% al 9%, mientras que por ahora no hubo aumentos en yerbas, arroz y café", señaló el número uno de la distribuidora.

En julio, la cotización de la divisa norteamericana acumuló un alza de casi 14%, lo que llevó en las últimas horas al Banco Central a disponer una suba generalizada de los encajes bancarios, para la aliviar la demanda sobre la divisa norteamericana.

El próximo miércoles 13 de agosto se conocerá el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec correspondiente a julio y se espera un número inferior al 2%, en línea con el dato de junio que fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% de mayo.