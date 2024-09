Con la prohibición de cobrar tasas municipales en las boletas de servicios, ¿habrá un ahorro?

“Lo normal en cualquier país es que la empresa prestadora del servicio de energía, por ejemplo, mande la boleta con el discriminado del importe por ese servicio y a renglón seguido lo que es el IVA correspondiente a ese servicio, punto”, explicó Matías Olivero Vila, titular de la ONG Lógica que impulsa la transparencia fiscal.

Y aseguró: “Por el otro lado, está la municipalidad que manda su boleta por la tasa de seguridad e higiene o alumbrado, barrido y limpieza o lo que sea. ¿Qué es lo que sucedió? En un momento determinado, hubo por una ley de la Provincia de Buenos Aires, que fijó que al servicio privado se le sume el de la localidad. Es decir, se subió una tasa que no tiene nada que ver con lo que es el consumo de la propia boleta. Después se enamoraron de ese sistema y te empezaron a cargar otros servicios que ya nada tienen que ver”.

Embed La transparencia fiscal también implica que cada municipalidad cobre sus tasas en forma directa y no incluidas en las facturas de servicios públicos, abusando de usuarios que no pueden dejar de pagar la tasa municipal porque les cortan la luz. https://t.co/hIrV41hg1W — Lógica (@PaisConLogica) September 10, 2024

Ahora, los municipios tendrán que cobrar las tasas

Según el especialista, desde ahora las cargas municipales deberán facturarse en la boleta típica de la municipalidad. “Lo que le está diciendo es, señores intendentes, hagan su esfuerzo de cobrar”, indicó.

El especialista indicó que con el sistema vigente hasta hace unos días las localidades tenían un porcentaje alto de cobrabilidad, que ahora va a depender de la eficiencia de cada administración.

El experto citó el artículo 42 de la Constitución Nacional que garantiza los derechos del consumidor. “Hay varios derechos que se tienen como consumidor como por ejemplo, que la información que sea adecuada y veraz. Y además que es que tiene que haber libre elección del consumidor. Es decir, que yo sea libre de poder decidir que servicio o no contrato y qué pago. Y acá se estaba violando todo eso. Acá había una amenaza encubierta de que, si no me pagabas la tasa municipal de seguridad e higiene, te cortaba la luz”.

San Isidro deja de cobrar la tasa al combustible

Otro derivado de la decisión es el que dejen de cobrarse algunos de los ítems. Un ejemplo es lo que anunció hoy el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quien anunció que el municipio eliminará la tasa que se cobraba por cada litro de combustible desde hace 8 años.

La decisión va en línea con las medidas del Gobierno Nacional, que reclamó a los jefes comunales dejar de cobrar tasas municipales.

"Acompañando el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos para normalizar la economía, resolvimos eliminar la tasa municipal de combustible”, afirmó Lanús en su cuenta de X.

Con información de NA