Consejos a la hora de hacer trading en internet

Aprender las reglas del mercado, el primer punto a tener en cuenta

El primer paso, antes de ponernos manos a la obra en lo que a trading se refiere, será adquirir los conocimientos necesarios. De este modo, obtendremos el nivel de comprensión de los mercados, así como de sus reglas y características, que vayamos a necesitar. Por suerte, hoy en día hay muchísima información disponible en internet, tanto en sitios web especializados como en blogs o incluso en plataformas como YouTube. Por supuesto, también existen cursos que dan la orientación más útil.

De este modo, antes de comenzar a operar, deberemos conocer la terminología, los factores que afectan a los precios, o incluso la naturaleza de cada mercado. ¿Queremos operar con contratos de divisas? ¿O lo nuestro son las materias primas?

Por supuesto, la práctica también es una parte importante de la formación. En este sentido, probar con una cuenta demo nos servirá para familiarizarnos con el funcionamiento del trading sin correr riesgos innecesarios y nos preparará en vista de las operaciones futuras.

Elaborar un plan de trading

Así como el conocimiento es vital, también lo es la planificación. Es por eso que operar en bolsa con éxito pasa, ineludiblemente, por contar con un buen plan de trading. Dicho plan, de hecho, será el que nos proporcione un marco de referencia para llevar a cabo las diferentes acciones requeridas. Es importante que este documente nuestra metodología y nuestros procedimientos de análisis, pero también las metas que pretendemos obtener.

Para hacernos una idea de lo que vamos a necesitar, estas son algunos de los elementos que cualquier plan de trading debería incluir:

- Procedimiento que nos permita identificar las oportunidades

- Análisis del mercado actual, a nivel macro, que incluya informes económicos, noticias, etc.

- Otro análisis a nivel micro, con gráficos y otros indicadores

- Un riesgo definido para cada una de las operaciones

- Punto de entrada deseable

Ponerlo todo por escrito

Tal vez parezca una tontería, pero, una vez tenemos todo el plan establecido, no deberíamos tenerlo organizado únicamente en la cabeza. No, establecerlo como un paso definitivo y serio pasará por escribirlo todo, algo que no nos llevará mucho tiempo, pero resultará de más ayuda de lo que parece. Esto nos ayudará a aclarar las ideas, pero también permitirá detectar esos flecos que requieren una revisión.

Poner a prueba el plan, el siguiente paso

Una vez la planificación está hecha, podemos llevar a cabo las primeras pruebas, ya que eso será lo que nos ayude a comprobar que hemos hecho los deberes. Para ello, podemos (y debemos) emplear de las opciones demo que ya hemos mencionado, aunque es posible que también necesitemos ayudarnos de un convertidor de moneda que sea fiable y que esté siempre actualizado. Hay que tener en cuenta, al fin y al cabo, que muchos mercados operan con una divisa concreta (a menudo el dólar), y que su valor, y la diferencia con otras monedas, será uno de los factores que contribuirán a variar el precio final de un activo.

Hacer estas pruebas nos ayudará, una vez más, a detectar cualquier punto débil en el plan, de modo que podremos realizar los ajustes necesarios. En todo caso, hemos de llevar a cabo las probaturas en cuentas de tipo demo con la misma mentalidad que tendríamos en el caso de realizar operaciones reales. De lo contrario, las acciones que tomemos serán distintas y, por lo tanto, los resultados no serán fiables.

Analizar el mercado y controlar el capital

Evaluar las condiciones del mercado en el que queramos operar va a ser otro requisito si queremos que nuestro plan prospere. Para ello, obviamente, contaremos con varias formas de hacerlo. Podemos, por ejemplo, llevar a cabo un análisis técnico, pero también es posible realizar un análisis fundamental. Incluso podemos llevar a cabo una mezcla de ambos estilos, lo que nos dará una visión más amplia y profunda. En todo caso, lo importante es comprender cualquier indicador que empleemos y que nos hagamos una idea acerca de las condiciones del mercado, lo que nos ayudará a evitar señales que nos provoquen incertidumbre.

Llegados a este punto, habremos comprendido que hay un riesgo potencial en cada operación que realicemos, y que solo existen tres resultados posibles: que el mercado vaya a favor nuestro, que vaya en nuestra contra o que se mueva de forma lateral. En este punto no tenemos ningún control, pero sí podemos decidir el impacto que tendrá ese resultado, sea positivo o negativo. Debemos obtener ganancias cuando el mercado sea favorable y controlar las pérdidas cuando va a nuestra contra. Y, si no ofrece impulso de ningún tipo, es mejor salir y probar en otros mercados.

Por último, tengamos en cuenta que conocer nuestros niveles de riesgo y recompensa nos darán un mayor control de los resultados potenciales. Aceptar las rachas negativas, y no arriesgar más de lo que podemos perder, será la forma de mantener el capital necesario para respaldar nuestras operaciones en todo momento.