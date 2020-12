Desempleo: uno de cada cuatro argentinos, desocupado o subocupado

La información fue dada a conocer el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que también mostró un aumento interanual de la subocupación del 12,8% al 13,4%, de lo que se desprende que el 25,1% de la población económicamente activa tiene problemas de trabajo y se encuentra desocupado o subocupado.

desempleo (1).png Los datos de desempleo, subempleo, actividad y empleo

La información discriminada por aglomerado urbano muestra que los partidos del conurbano bonaerense fueron la región del país con el mayor nivel de desocupación, con el 14,8%, seguida por el Gran Córdoba, con el 14,3% y Concordia y Mar del Plata, ambos con 13,1%.

En el otro extremo, las zonas con menor índice de desempleo fueron Comodoro Rivadavia- Rada Tilly (2,2%), Gran San Luis (2,5%) y Río Gallegos (3,1%).

desempleo1 (1).png Desempleo, subempleo, empleo y actividad en los aglomerados urbanos de la Argentina

En el análisis de los diferentes porcentajes de los índices de desocupación, debe tenerse en cuenta que, a los fines estadísticos, se considera "desocupado" a la persona que no tiene un empleo pero está en la búsqueda de uno, por lo que no forman parte aquellos que, por diferentes motivos, no están en procura de un trabajo.

Por tal razón también son importantes las tasas de empleo y de actividad, que mostraron una significativa caída en la comparación con el tercer trimestre de 2019: la tasa de actividad fue de 42,3%, 4,9 puntos porcentuales menos que un año atrás y 3,7 puntos más que en el segundo trimestre, en tanto la de empleo fue de 37,4%, 5,2 puntos menos que hace un año y 4 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior.