Easy vende productos defectuosos: ¿Desidia o estafa?

El comercio de artículos de construcción, electrodomésticos y muebles de jardín y otros productos, se caracteriza por la enorme oferta de productos de calidad diversa y precios variados. También por tener productos de baja calidad y precios que aumentan constantemente.

DIARIO POPULAR recibió una gran cantidad de denuncias de consumidores por problemas en la calidad de los productos de distintos rubros allí comprados. Y, en particular, una serie de objetos que la misma empresa, Cencosud, importa directamente desde China.Por tal motivo, se decidió investigar el tema haciendo la compra de un producto de origen chino, que Easy vende y Cencosud importa directamente.

Colchon inflable.jpg

(1) Colchón "desinflable" de una plaza

A mediados de febrero, un periodista de DIARIO POPULAR compró un colchón inflable de una plaza, marca "Pavillon", por el que pagó 1.490 pesos. En las especificaciones se indica que el máximo peso al que se podía someter a ese artículo era 125 kilos. El usuario pesa menos de 80, con lo cual se estaba muy por debajo de lo recomendado. Además, pese a ser de uso externo, se lo colocó en una habitación con el fin de usarlo como cama, durante unas 7 horas diarias. Los primeros cinco días, el colchón inflable iba perdiendo consistencia. Se detectó que en una de las uniones dela tela plástica había una rotura. Se decidió repararla. En los días siguientes fueron apareciendo nuevas pequeñas roturas en otras partes del producto que fueron reparadas hasta que se produjo que hizo imposible el arreglo. El colchón se guardó como prueba de la deficiente calidad y para poder compararlo con el nuevo que se compraría para seguir con la investigación.

Estanterias colchon inflable .jpg

(2) Nueva falla y aumento del 26,8%

El 27 de febrero, el periodista compró un nuevo colchón, de la misma marca y especificaciones, en la misma sucursal -Palermo- de Easy, y del mismo estante que el adquirido días antes.

Se lo usó durante 10 días. Y volvió a tener la misma falla que el anterior. En este caso, no se lo reparó. Inmediatamente, el 11 de marzose lo llevó a la sucursal para cambiarlo. El departamento de atención al cliente de Easy. El periodista informó la falla del producto, motivo por el cual se deberían haber tomado los recaudos necesarios para evitar seguir vendiendo un producto con fallas de calidad. Se cambió el producto por otro igual. Pero surgió un problema: el colchón había subido de precio y costaba 1.890 pesos, un aumento del 26,8% en 10 días (equivalente a un 103,9% mensual). La inflación de febrero fue de 3,6% y el dólar utilizado para importar aumentó sólo el 1,1%. Con lo cual, la suba aplicada por Easy no tenía justificación. Easy reconoció el precio original e hizo el descuento correspondiente de 400 pésos.

(3) Nueva prueba de calidad no superada

El producto fue probado por tercera vez, en las mismas condiciones. Una vez más, se produjo la misma falla; una pérdida de aire por rotura de la tela del colchón.El 21 de marzo, a las 11.52, el cliente/periodista volvió a Easy. Una vez más perdió su tiempo y su dinero para cambiar un producto de una partida que tiene fallas de calidad y que la empresa Cencosud sigue vendiendo sin importarle los problemas que causa a sus clientes. Sin ofrecer una compensación adicional por las molestias y gastos que provoca tener que hacer el cambio.Por tercera vez, el mismo producto volvió a romperse, el 2 de abril -10 días después de comprarlo-, lo que obligó al atribulado cliente/periodista a volver a hacer el cambio (3 de abril), con el consiguiente perjuicio económico.

(4) La última vez

Hasta el 5 de abril el colchón inflable seguramente fallado que Easy vende como si fuera de buena calidad, no se ha roto, pero es previsible que ello suceda a más tardar el 13 de abril. El cliente/periodista no volverá a Easy. Como hombre de prensa, terminó su investigación. Como cliente, no volverá a pisar un comercio donde se venden productos fallados por desidia o por falta de lealtad comercial.