El 62,6% de la población tuvo ingresos promedio de $123.782 en el primer trimestre

El organismo dio a conocer la información sobre la Evolución de la Distribución de los Ingresos correspondientes al período enero-marzo de este año en el que los varones tuvieron una entrada promedio de $144.263, mientras que el de las mujeres fue de $103.964.

En lo que respecta al nivel de equidad de los ingresos, medidos a través del Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al "0" como el nivel de mayor igualdad y al "1" con el mayor desequilibrio, al cierre del primer trimestre fue de 0,446 puntos, frente al 0,430 de igual período de 2022.

Este retroceso se dio en el marco en que la inflación alcanzaba al 104,3% interanual, según el Indec.

Sin embargo, la tasa de desocupación alcanzó al 6,9% de la Población Económicamente Activa en el primer trimestre de este año, contra el 7% de enero-marzo del año pasado, con un crecimiento del 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI)

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $115.127 y una mediana de $95.000, equivalente al límite superior de ingresos del quinto decil, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas con algún trabajo.

Fzz8byxWcAgLoCL.jpg Indec: distribución de los ingresos.

Balanza de pagos

Durante el primer trimestre de 2023 la cuenta corriente arrojó un déficit de US$ 5.641 millones, informó este jueves el Indec. Esto se explica por un ingreso secundario de US$ 414 millones, compensado por los saldos negativos registrados tanto en el ingreso primario como en la balanza de bienes y servicios de US$ 3.460 millones y de US$ 2.595 millones, respectivamente.

El saldo de la cuenta corriente del primer trimestre de 2023 registró un deterioro de US$ 4.177 millones con respecto al resultado registrado en igual trimestre del año anterior. Este retroceso estuvo determinado, principalmente, por el nivel alcanzado de exportaciones de bienes, que presentó la mayor disminución entre los componentes de la cuenta corriente (US$ 3.461 millones).

En una menor medida, el saldo del intercambio de servicios se deterioró en US$ 287 millones. El déficit en la cuenta de ingreso primario aumentó en US$ 885 millones, impulsado por el agravamiento del saldo negativo estimado para la renta de la inversión (US$ 886 millones).

Fzz_WZiWwAAEgPm.jpg Indec: balanza de pagos.

Finalmente, el ingreso secundario se mantuvo positivo, si bien su saldo fue menor en US$ 32 millones respecto al estimado en el mismo trimestre de 2022.

Durante el primer trimestre, la cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de US$ 6.720 millones, que fue producto de una caída neta de los activos financieros externos mantenidos por los residentes de US$ 4.672 millones y de un aumento neto de pasivos externos de US$ 2.048 millones.

Ello representa un incremento en el ingreso neto de capitales de US$ 4.034 millones en relación con lo estimado para igual trimestre del año anterior.

En el primer trimestre de 2023, los activos de reserva mantenidos por el Banco Central se redujeron en US$ 6.004 millones y fue la variación determinante para el saldo observado en los activos externos a fin de trimestre.

Esta declinación obedeció a pagos realizados por la autoridad monetaria al Fondo Monetario Internacional, en el marco del acuerdo vigente. La categoría funcional Otra inversión también presenta una caída de activos por US$ 498 millones.

En contraposición, se estimaron movimientos positivos en los activos de Inversión de cartera, por US$ 1.222 millones. Estos fueron seguidos por el incremento estimado en Inversión directa (en el exterior), de US$ 607 millones.