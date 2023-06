El Banco Mundial aprobó US$ 900 millones para salud, energía e infraestructura 

Se trata de tres nuevos financiamientos que se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética, mejorar la cobertura de servicios de salud y reducir los riesgos por inundaciones.

El directorio del Banco Mundial aprobó tres nuevos financiamientos para la Argentina que totalizan unos 900 millones de dólares, de los cuales US$ 400 millones se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables, US$ 300 millones para mejorar la cobertura de servicios de salud y US$ 200 millones para reducir los riesgos por inundaciones en distintas ciudades del país.