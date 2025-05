El bitcoin imparable: supera la capitalización de mercado de Amazon

Así, se convierte en el quinto activo más grande del mundo, con una capitalización de mercado de US$ 2.058 billones, por encima de la empresa de e-commerce, que tiene US$ 2.053 billones. Lo ubica detrás de Nvidia en el selecto "top five" del ranking de activos por "market cap".

La criptomoneda está cerca de volver a alcanzar su máximo histórico de US$ 108.786, un nivel al que llegó el 20 de enero último, cuando asumió Donald Trump en la Casa Blanca.

El regreso de Bitcoin a esos niveles se da en medio de un renovado apetito por el riesgo en los mercados globales.

Paralelamente, las acciones también presentan un buen desempeño, al tiempo que los inversores parecen sentirse más cómodos dirigiendo capital a este tipo de activos.

La suba se explica por la búsqueda de cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias y segundo: el creciente apetito por activos con liquidez global y sin intermediarios.

Analistas sostiene que la continuidad de las subas en el mercado cripto dependerán de múltiples factores, desde la continuidad del flujo institucional hasta la orientación de la política monetaria en EEUU.

Pero hay cada vez convencimiento de que el Bitcoin ya no es solo una apuesta especulativa.

Se trata de un activo que atrae a estados, fondos y grandes jugadores financieros, incluso en contextos de alta volatilidad.

Ocupa, cada vez con más firmeza, un lugar estable en la nueva economía digital y global, sostienen expertos.

Por su parte, Ether, el token nativo de la red Ethereum, subió más de un 30% en dos días hasta los US$ 2.411 .