El cepo al dólar disparó críticas entre los principales economistas

En una serie de tuits, el candidato presidencial José Luis Espert, escribió "con control de cambios, otra vez. Argentina 360 grados", e ironizó:"quiero ver a los liberales que mandan a votar a Macri defendiendo el control de cambios".

Según el candidato de Despertar, "lo que debería haber hecho Macri es cuidar las reservas flotando (sin control de cambios) para que algún día se eliminen todas las trabas para-arancelarias y bajar los aranceles a la importación. La apertura al comercio es la gran reforma estructural que Argentina tiene que hacer".

Además, afirmó que "Cambiemos comenzó con 'kirchnerismo de buenos modales'. Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la séptima crisis en 50 años, pero no aprendemos", continuó antes de adjuntar una imagen de su libro "La sociedad cómplice" y cerrar con un contundente "Macri NO es liberal".

Sin hacer alusión al decreto pero poco después de su publicación, cuando el tema ya se había instalado en las redes, la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, publicó un extracto de su discurso del sábado en La Plata, durante la presentación de su libro Sinceramente. "Todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar para ayudar a cambiar esto y que no sea el péndulo permanente. Intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable".

En tanto, la economista Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, dedicó unas palabras a la actual gestión del ministro Hernán Lacunza, remarcando "la situación que deja para el próximo gobierno". Y remarcó que "el ministro de Economía anunció que no podía cumplir con vencimientos de deuda tomada por Mauricio Macri, y en su gestión, como ministro provincial la endeudó en dólares en forma inédita, debe hacerse cargo y comenzar a ordenar la situación que deja para el próximo gobierno".

"Yo te avisé", escribió en su cuenta de Twitter otro economista, Javier Milei. A ese mensaje contra la medida, Milei retuiteaba otro que había compartido en su cuenta apenas unas horas antes.

Con su particular estilo, dijo: "Quien propone controles de capitales, desprecia que tengas libertad para disponer de tu dinero, ataca el efecto, suba del dólar y no la causa, el desequilibrio fiscal, y es cómplice de políticos chorros y como cortesano del poder busca limitar tu protección frente al robo".

También dedicó varias líneas en la red social al tema el ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez, que entre otras cuestiones, consideró que "Macri y todos los ministros y ex ministros de este gobierno tienen sus dólares afuera declarados. A partir de hoy los argentinos que tenemos dólares declarados acá no podemos girarlos al exterior. Eso es injusto, debería obligárselos a que los traigan acá y sean parte del cepo".

En una entrevista con Infobae la semana pasada Rodríguez había destacado la fortaleza de Lacunza, pero expresó: "Están gastando los pocos dólares que hay en defender a un muerto, el peso. Esto termina mal".