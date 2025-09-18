El concurso de OCA bajo observación de ARCA y el Gobierno

En junio pasado, por resolución de la Cámara Nacional de Comercio Sala B, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°22 -Secretaria 43- tuvo que rever su rechazo original y declarar la apertura del concurso preventivo de acreedores de OCA con el fin de que pudiera reestructurar su pasivo en un proceso que puede llevar al menos 18 meses y que tiene como principal acreedor a ARCA.

Por ello, fuentes oficiales indicaron a este medio que "no tiene lógica anticipar el temperamento que tomará el principal acreedor (ARCA), cuyos funcionarios están obligados a denunciar delitos si tomaran conocimiento de ellos. Además, esos agentes deben preservar el interés del fisco y hacerlo con transparencia", destacaron.

En otras palabras, en ARCA no establecieron aún si los más de 60.000 millones de pesos que OCA le debería al fisco -monto que aún no fue certificado por el magistrado actuante- deben tipificarse como una evasión fiscal simple o agravada -ya que se trata de deudas previsionales y otras cargas impositivas-, y si puede -o no- ser incluida en la masa concursal con el resto de los acreedores.

En definitiva -explicaron los informantes., se debe establecer si la falta de pago de impuestos y cargas sociales fue por carencia de fondos -algo que no es un delito- o por desvíos destinados a obtener ganancias empresariales extras, lo que configura un fraude fiscal.

El origen de las versiones

Las fuentes oficiales también fueron consultadas sobre quién o quiénes estarían dando esa falsa información y con qué propósito.

"Los jueces de Cámara y Primera Instancia Comercial son probos y estamos seguros que rechazan este tipo de falsas informaciones -explicaron-. Los abogados que llevan el concurso tienen experiencia y no podrìan cometer semejante torpeza -agregaron-".

Por último -indicaron- como posible difusor de un acuerdo inexistente con ARCA cuando aún ni siquiera fue verificado el crédito- "quedaría como posible fuente el propietario de la firma concursada, Claudio Espinosa, a quien no le atribuimos la versión. Pero nos preguntamos -indicaron los informantes- si algún operador oficioso del mercado empresarial podría estar dando por solucionado el acuerdo con el principal acreedor (ARCA) para facilitar la incorporación de un futuro accionista o una nueva venta de la firma".

8.500 trabajadores en peligro

OCA entró en concurso de acreedores para reestructurar su deuda y preservar la fuente de trabajo, Se trata de una de las compañías logísticas más importantes del país de la que dependen unas 8.500 personas entre empleos directos e indirectos.

En un comunicado oficial de OCA LOG S.A. se destacó que “este proceso concursal no solo permitirá estabilizar la situación financiera de la compañía, sino que también garantizará su sostenibilidad a largo plazo”.

La firma también destacó que "el objetivo central del concurso será formular una propuesta de pago viable a sus acreedores, sin poner en riesgo la actividad cotidiana...y protegiendo el capital humano que la sustenta".