Ricardo Bochini, contundente sobre la llegada de Gustavo Quinteros a Independiente

“Ojalá pueda armar un equipo como en Vélez. Allá de entrada no le fue bien, pero lo mejoró y lo llevó a ser campeón. Creo que si a Independiente se le dan dos o tres partidos puede levantar”, sostuvo el Bocha. Además, coincidió con la fecha elegida por la dirigencia para su estreno: "Quinteros debería debutar con Racing que ya va a llevar unos días”.

En ese sentido, Bochini fue contundente al darle un consejo al DT: “Tiene que enfocarse en armar un equipo que domine y llegue al área, aunque te toque perder, así va a tener el apoyo de la gente. El hincha de Independiente se da cuenta de cuando el equipo es superior al rival aunque pierda por una jugada aislada”.

image Quinteros logró desplegar un gran fútbol en el club de Liniers.

Además, analizó la salida de Vaccari: “Independiente hizo un buen primer semestre peleando arriba y perdió la semifinal. Después se desarmó un poco la defensa, hubo bajones de jugadores y no ganar los primeros partidos hizo difícil salir de la mala situación. Al final el equipo no creaba situaciones de gol ni superaba al contrario, por eso se va Vaccari, era muy difícil dar vuelta esto”.

Por último, opinó sobre el plantel y los refuerzos: “Independiente tiene un buen plantel, no tiene menos que muchos equipos. Los jugadores que trajeron no están rindiendo y hasta ahora no mostraron nivel. Cabral no está en su mejor momento, Pussetto y Mazzantti tampoco pudieron destacarse. En cambio, Taborda es un jugador que podría jugar en Independiente”.