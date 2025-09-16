Paraguay: Javier Milei rechazó "las terceras vías" camino a la elección de octubre

“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dió la espalda al debate abierto”, expresó el mandatario respecto del activista de ultraderecha que fue muerto de un balazo el pasado 10 de septiembre durante una exposición conservadora.

Luego del minuto de silencio en su honor a pedido de la organización de la conferencia, Milei agregó: “Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”.

"No hay terceras vías"

Con elogios a la gestión de su par Santiago Peña, el mandatario se refiriò a la derrota sufrida por de La Libertad Avanza (LLA) en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre pasado, reiteró sus críticas al concepto de justicia social y rechazó las “terceras vías” camino a octubre.

“No hay lugares para grises, las cosas que están bien, están bien y las cosas que están mal están mal”, remarcó, y aclaró: “No se negocia con el mal. Hay que saber lo que es correcto y lo que está mal”.

Y añadió: “ Es importante entender que no hay terceras vías en este camino: cualquier opción moderada, entre muchas comillas, es funcional al sistema decadente que con tanto esfuerzo estamos dejando atrás”.

"No hay opciòn modera entre el superávit y el déficit"

En otro pasaje de su discurso, Milei dijo: “No hay opción moderada entre el superávit y el déficit. No hay tercera vía entre un estado abocado a sus funciones esenciales, y uno con un número creciente de atribuciones. Los argentinos ya ensayamos en el pasado cambiar de forma gradual, haciendo concesiones y dejando sin abordar aspectos del pasado que estaban mal”.

“Esa experiencia fracasó, y de ello nos tenemos que llevar un aprendizaje: no hay cambio a medias”, subrayó además, y alertó: “O hacemos las reformas profundas que se necesitan, o nos quedamos a medio camino y nos volvemos a desilusionar”.

Por su parte, el jefe de Estado insistió en que “las terceras vías son inconducentes ”, y que cualquier posición intermedia “deja abierta la puerta a lo peor del pasado”.“Si la Argentina crece y nuestro pueblo nos acompaña en la elecciones, seremos capaces de hacer grandes cosas con el pueblo paraguayo, de cuyo ejemplo tenemos mucho que aprender”, insistió.

Pasado el mediodía, el mandatario mantendrá la reunión privada con su par Santiago Peña, el titular del Mercosur con el que tiene mayor sintonía ideológica y con quien luego almorzará a solas.

A las 18:30, encabezará una disertación sobre “Tecnología y Crecimiento” en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP); mientras al día siguiente, a las 10:15, se trasladará hasta el Congreso del país vecino para disertar en una sesión de honor convocada por su visita de Estado.