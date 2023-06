El dólar blue, sin cambios: ¿A cuánto cerró este miércoles?

En este contexto, la brecha del dólar blue con el tipo de cambio oficial se ubicó en un 94,3%, mientras que en lo que va de 2023, el dólar paralelo acumula una suba de $150, después de cerrar el año pasado a $346.

Las demás cotizaciones del dólar

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $267,88, con una caída de 21 centavos respecto de ayer. En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) bajó un 1%, a $504,87; mientras que el MEP subió un 0,4%, a $481,91, en el tramo final de la rueda.

Por su parte, en el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de 60 centavos respecto al cierre previo, en $255,85.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $348,24 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $442.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $468,79, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $535,76.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 423 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 49 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.006 millones.

El Banco Central adquirió este miércoles US$ 14,5 millones, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por casi de US$ 20 millones.

Este resultado se da en un contexto donde las liquidaciones de operaciones vinculadas a más de 50 cadenas de economías regionales tienen vigente un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar hasta el 31 de agosto próximo.

Banco Central El Banco Central compró divisas y el dólar blue, estable.

Banco Central lanza las Jornadas Monetarias y Bancarias 2023

El Banco Central realizará la semana próxima las Jornadas Monetarias y Bancarias 2023, con la participación de referentes de bancos centrales y personalidades del ámbito académico, anunció hoy la entidad.

El encuentro tendrá en esta oportunidad el título de "Desafíos para la estabilidad macroeconómica y financiera en el actual contexto internacional", se llevará a cabo el miércoles 5 de junio en el hotel Alvear Icon de Buenos Aires y el presidente de la autoridad monetaria, Miguel Ángel Pesce, será el orador de apertura y de cierre.

Las Jornadas se desarrollarán en tres bloques y del primero de ellos participarán economistas jefe de bancos centrales de la región como Adrián Armas (Perú), Gerardo Licandro (Uruguay), Rolando Sergio Colque Soldado (Bolivia) y Germán Feldman (Argentina).

Luego será el turno de dos disertaciones especiales, a cargo de Mario Cimoli, del Instituto de Economía de la Escuela de Estudios avanzados de Sant'Anna de Pisa (Italia), y Bertram Schefold, de la Universidad Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt am Main, (Alemania).

Para finalizar se realizará un panel con autoridades de bancos centrales: además de Pesce, estarán Beltrán de Ramón (Chile), José Cantero Sienra (Paraguay) y Ásgeir Jónsson (Islandia).

El encuentro es abierto y gratuito, y las personas interesadas encontrarán en el sitio web del Banco Central la información relevante (programa, intervenciones y descripción de los expositores).

Para poder presenciarlas, será necesario acreditarse previamente, aclaró la autoridad monetaria en un comunicado, en el que además precisó que la actividad "busca potenciar la discusión sobre temas macroeconómicos, monetarios y financieros, y está dirigida tanto a un público amplio, como a los ámbitos académicos y también de hacedores de políticas, entre otros".