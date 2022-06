El dólar blue se disparó a $239, en otro récord histórico

El dólar paralelo mantuvo la tendencia alcista por tercera rueda consecutiva, aumentó seis pesos en la rueda, sube $31 en el mes y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 89%, el mayor nivel en los últimos tres meses.

Lo dicho: en estos 28 días de junio, el dólar blue gana $31 en el mercado paralelo, el equivalente a un 14,5% que triplica la inflación proyectada para el mes.

En las provincias la suba del blue fue mayor ya que en Santa Cruz y Tierra del Fuego llegó a unos inéditos $242, el valor más alto en todo el país, mientras que en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta, se vendió a $241, según las cotizaciones del mercado marginal de divisas.

La cotización del dólar oficial cerró en $130,14, con una suba de siete centavos con relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 1%.

La semana cerró con alzas y record histórico en el valor del dólar blue. El dólar blue, sin freno.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,7%, a $ 247,99; mientras que el MEP aumenta 1%, a $ 243,63, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $124,87.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $169,18 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,73.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 150 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 426 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 55 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1154 millones.