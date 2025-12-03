El dueño de Cabrales comparó la caída de venta de café con la pandemia y el 2001

Uno de los casos más emblemáticos es el de Cabrales, la tradicional marca marplatense de café. Su dueño, Martín Cabrales, dijo que en los últimos "cuatro o cinco" meses vendió 15% menos que en 2024. Asimismo, admitió que solo en los momentos más críticos de la Argentina reciente tuvo una caída semejante.

El empresario, muy cercano al gobierno, no tuvo demasiadas contemplaciones con la gestión de Milei. Dijo que en los únicos momentos que tuvo caídas de consumo similares fueron los dos más críticos de la historia argentina: post 2001 y durante la pandemia.

Cabrales explicó que la demanda de café es "bastante inelástica", por eso no es normal que haya variaciones tan grandes entre un año y otro." Ahora se está recuperando, pero en los últimos cuatro o cinco meses el consumo cayó 15%", dijo Cabrales en C5N.

Por último, el empresario también culpo de la caída a los cambios en los hábitos de los consumidores, que ahora toman un café más refinado y no el segmento "torrado".

CAÍDA EN LAS VENTAS MINORISTAS

Según el informe del Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en octubre las ventas minoristas en pymes cayeron 1,4 % interanual a precios constantes, aunque respecto al mes anterior tuvieron una mejora desestacionalizada de +2,8 %. Seis de los siete rubros relevados registraron caída. Al mismo tiempo, otro informe señala que las ventas en supermercados apenas mejoran, mientras los autoservicios mayoristas caen, lo que evidencia una retracción del consumo interno.

En paralelo, la inflación mayorista registró una suba de 3,7 % en septiembre, impulsada principalmente por una suba del 9 % en productos importados, y se anticipa un rebrote del IPC en octubre. Por otro lado, los salarios nominales sí muestran incrementos: en agosto subieron 3,2 % respecto al mes anterior y acumulan un aumento de 27,6 % en lo que va del año. Pero estos aumentos no compensan completamente la pérdida de poder adquisitivo: uno de los artículos señala que casi 21,6 % de los asalariados formales ganan menos que la línea de pobreza.

Cabe destacar que en octubre de 2025 se declararon 143 procesos preventivos en empresas. Eso significa un crecimiento de negativo indicador del 211 por ciento respecto a 2023 y el guarismo más alto desde la crisis de 2019, en el final del gobierno de Mauricio Macri.