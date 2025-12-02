Santilli recibió al embajador Peter Lamelas en Casa Rosada

El encuentro que se celebró en el salón de los Escudos del Ministerio del Interior incluyó en el temario el acuerdo comercial con Estados Unidos que se terminará de definir en los próximos días.

Desde la cartera que lidera el referente del PRO revelaron que durante el intercambio Santilli y Lamelas “repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países”.

Asimismo, hablaron sobre “las oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial”, y destacaron “los valores compartidos de libertad y progreso” entre ambas naciones.

El representante estadounidense ingresó a Casa Rosada pasada las 10.30 y desfiló por el Salón de los Bustos rumbo a los despachos. Minutos más tarde, Casa Militar desplegó el habitual operativo de seguridad para restringir la circulación por la llegada del presidente Javier Milei que protagonizará la jura de Alejandra Monteoliva, quien sucederá a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Como última actividad, el embajador estuvo este lunes con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su sucesora, Alejandra Monteoliva, para firmar un memorándum de entendimiento para incorporar a un representante de la Policía Federal Argentina (PFA) en el Dorado Task Force en Nueva York. “Este es un acuerdo que va a permitirnos seguir el rastro del dinero de terroristas, traficantes y criminales”, escribió Lamelas en su cuenta oficial de X.

El embajador Peter Lamelas, hace un mes, ya había destacado la importancia del “pacto sellado” por los presidentes de ambos países, Javier Milei y Donald Trump, catalogándolo como histórico y subrayando la proximidad y el acompañamiento mutuo entre ambas naciones, además de la intención de Estados Unidos de respaldar el crecimiento económico de Argentina.

Principales puntos del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

El acuerdo entre ambos países, denominado Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión, busca impulsar el comercio y la inversión en nuestro país, ofreciendo oportunidades comerciales y promoviendo una trayectoria de crecimiento compartido. Entre sus puntos más destacados se incluyen la apertura de mercados para productos clave, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, alineación de normas técnicas y de propiedad intelectual, facilidades para el comercio agrícola y digital, protección de derechos laborales y medioambientales, cooperación en seguridad económica, revisión de subsidios y empresas estatales, y coordinación en inversión e innovación tecnológica.

“El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas.

El reciente avance en las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos abre la puerta a una transformación significativa para los exportadores argentinos, especialmente en sectores como la carne, el acero y el aluminio. El acuerdo marco de comercio e inversiones, anunciado por ambos gobiernos, prevé la eliminación de aranceles y la ampliación del acceso a mercados estratégicos.