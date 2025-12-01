Un motociclista corría una picada y terminó incrustado en el parabrisas de una camioneta

El hecho, registrado por las cámaras de la zona, mostró a dos motos a gran velocidad por la avenida Aníbal Ponce al 1100. El joven, identificado como J.E., circulaba detrás de otra cuando impactó contra el lateral del acompañante de una Ford F-100. Ocurrió frente al destacamento del Comando de Prevención Rural (CPR).

Luego de lo sucedido, personal municipal llegó de inmediato y dispuso un corte de tránsito mientras se aguardaba el parte médico y la intervención judicial correspondiente.

El conductor de la camioneta le contó a La Voz del Pueblo como fueron los hechos. “Los chicos venían corriendo picada, no los vi, la verdad fue todo rápido”, dijo.

En el video se observa el desplazamiento a alta velocidad de los dos motociclistas por el tramo que une Alem con Libertad, hasta que uno de ellos choca contra la Ford F-100 y sale despedido hacia el capot, golpe que rompe el parabrisas del vehículo.

Efectivos policiales, personal de tránsito y una ambulancia del SAME, dependiente del Centro Municipal de Salud arribaron para atender la emergencia y asegurar el sector.

El motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano. Según información publicada por La Brújula 24, los médicos le diagnosticaron fractura expuesta de tobillo, fractura de cadera, fractura de muñeca y politraumatismo de tórax.

El lugar del choque quedó bajo custodia policial en las horas posteriores. La evolución clínica del joven definirá el alcance judicial del episodio.