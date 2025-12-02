Torneo Clausura: Racing le ganó por penales a Tigre y enfrentará a Boca en semifinales

Racing inició el partido con un gran ritmo y posesión pero se fue apagando con el correr de los minutos en el primer tiempo ante un Tigre que se acomodó mejor. La Academia apenas contó con un disparo de Maravilla Martínez que fue bloqueado y otra acción en la que el arquero de Tigre, Felipe Zenobio, evitó el gol tras un centro de Gabriel Rojas y ayudado de un defensor para terminar de rechazar el balón del área.

Por su parte, el Matador, que debió hacer un cambio obligado a los 32 minutos por la lesión de Federico Álvarez (en su lugar ingresó Diego Sosa), apostó al contragolpe y a saltar líneas con los pelotazos profundos de sus marcadores centrales. Intentó enfriar el juego y lo logró, pese a las quejas constantes de los jugadores locales por entender que hacían tiempo.

El segundo tiempo comenzó con un salvada en la línea de Tomás Cardona para evitar el gol de Racing. A los cinco minutos, el ex futbolista de Defensa y Justicia sacó con su pie un tiro de Duván Vergara en el área chica con Felipe Zenobio ya vencido tras achicarle a Maravilla Martínez.

Y, dos minutos después, Maravilla, que sigue enemistado con el gol, no pudo desviar un centro peligroso. Después, Agustín Almendra definió de primera a la carrera tras un centro de Gastón Martirena pero su remate pasó por arriba del travesaño. Además, Zenobio sacó un tiro libre del propio Martirena.

Racing acorraló a Tigre en los últimos minutos pero no pudo abrir el marcador en los 90' y se fueron al alargue con el 0 a 0 en el marcador. El Matador, antes del inicio del alargue, se quedó con 10 hombres por la roja al lateral Ramón Arias. Sin embargo, el club de Avellaneda, que fue claramente superior en el tiempo agregado, no pudo aprovechar la ventaja y ¡terminó con 9! por las expulsiones de Gastón Martirena (10 minutos de alargue) y Santiago Sosa (17).

Con dos penales atajados por Facundo Cambeses, Racing le ganó la tanda de penales a Tigre y clasificó a las semifinales del Torneo Clausura. Ahora, la Academia buscará el pasaje a la final ante ni más ni menos que Boca y en la mismísima Bombonera.