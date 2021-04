Empresas importadoras de autos piden previsibilidad

Además, indicaron que los importadores de automotores, quieren "asegurar el abastecimiento y dar certeza a los clientes que recibirán en tiempo y forma las unidades adquiridas así como los repuestos para las numerosas unidades que constituyen su parque automotor".

Sin permisos de importación desde hace siete meses

Al mismo tiempo, la cámara denunció que "hay marcas asociadas que no han recibido un solo permiso de importación de vehículos desde hace siete meses".

CIDOA en números

Constituida hace 41 años, CIDOA agrupa a las empresas representantes de 25 marcas que por el momento no tienen plantas ensambladoras en el país pero si una significativa trayectoria en el mercado. El 90 por ciento de estas compañías pertenecen a empresarios argentinos.

En conjunto los importadores dan empleo directo a 8600 trabajadores en 176 concesionarias Y 311 talleres de posventa y otros miles en servicios de logística, legales, publicitarios, despacho, seguridad, limpieza, informática, construcción y contables.

Entre todas esas firmas, en 2020 representaron tan solo el 2% de los patentamientos y en su mayor auge alcanzaron el 5% haciendo un promedio de 3% anual, lo cual no implica amenaza alguna para las inversiones y empleo de las ensambladoras locales sino una complementación que enriquece la oferta al consumidor, generando una competencia que evita cartelizaciones..

Actualmente en el parque automotor del país hay unas 450 mil unidades de automóviles, utilitarios y camiones adquiridos por familias, emprendedores y empresas que confiaron en nuestras marcas para desarrollar sus actividades

Los reclamos

En su comunicado, CIDOA le solicitó las autoridades nacionales los cuatro puntos siguientes: (1) Exponer con claridad los criterios empleados para el otorgamiento de Licencias No Automáticas en el sector automotor; (2) habilitar en tiempo y forma las Licencias No Automáticas consentidas por la Secretaría de Industria a cada marca para el año 2021. Habiendo transcurridoya el primer trimestre del año, no se ha recibido el porcentaje comprometido así como tampoco les fue posible a alguna de ellas ingresar la totalidad de las unidades que la Autoridad había consentido para el 2020; (3) facilitar el despacho a plaza de las unidades que están en puerto, en especial las que ya fueron pagadas a las casas matrices y que por ende el Estado no debe erogar divisas. Mantenerlas en puerto alimenta el desabastecimiento, caldo de cultivo para sobreprecios en perjuicio del consumidor, y (4) hacer más ágil y amigable el proceso de la operatoria, en el que intervienen la Secretaría de Industria, la AFIP, las entidades financieras intermediarias y el Banco Central para la aprobación de las transferencias.

Los fundamentos

CIDOA comprende la necesidad del Gobierno de recomponer su balanza de divisas para afrontar compromisos externos y aportar a la confianza y la estabilidad de la economía en medio de las restricciones que impone la pandemia y las condiciones reinantes como consecuencia de tres años seguidos de recesión. En virtud de ello y con criterios de contribución con la Nación --adecuándose a los criterios del Ministerio de Desarrollo Productivo en la asignación de disponibilidades- susque las que posibilitan su potencial y la capacidad del mercado de absorber sus productos, aun sabiendo que en condiciones regulares, el asociadas han programado menos operaciones volumen de las actividades que desarrollan no agrega dificultad a la balanza de pagos.

Las demoras en la operatoria exponen a las asociadas a CIDOA a contingencias judiciales por retraso en las entregas o falta de repuestos para cubrir las garantías y hasta complican la relación con sus casas matrices ya que deben explicar o afrontar sanciones por incumplimiento de los compromisos mínimos establecidos en los contratos.

Las marcas de CIDOA

Las marcas asociadas a CIDOA son: de Europa y Estados Unidos - Alfa Romeo, BMW, Jaguar, Land Rover, Mini, Porsche y Volvo. De Japón y Corea: Hyundai, Hino, Isuzu, Kia, Subaru y Suzuki; China - BAIC, ByD, Changan, Chery, DFSK, DFM, FAW, Foton, Geely, Great Wall, Haval, Jac, JMC, Lifan, Shineray.