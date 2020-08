Tras 6 años de trajinar en Tribunales, el dueño de un Jeep Cherokee Limited, que resultó incendiado por una falla de fábrica, logró que la Justicia sentenciara a la empresa Fiat Chrysler Automobile (FCA) de Argentina a entregarle como compensación un vehìculo cero kilómetro del mismo modelo, pero la firma pretende entregar un vehículo de menor precio y equipamiento, aduciendo que ese modelo no está disponible en la Argentina.

La historia se inicia el 12 de febrero de 2013, con un viaje normal, en la ruta 35, kilómetro 576 (cerca de la ciudad cordobesa de Huinca Renancó). Todo parecía ir sobre ruedas hasta que el Jeep Cherokee Limited con menos de dos meses de uso, y dentro de la garantía de fábrica, comienza a incendiarse. A partir de allí, Sergio Raúl Riestra, el propietario de ese vehículo, debió litigar durante 6 años para lograr una sentencia que impuso a FCA la entrega de un vehículo igual al quemado, pero cero kilómetro, más el pago de una indemnización, costas y honorarios.

Las dos pericias realizadas sobre el vehículo (en Córdoba y en Buenos Aires) fueron coincidentes: el siniestro fue provocado por una falla de fábrica. El 28 de agosto del año pasado, el Juzgado Comercial Número 6, Secretaría 11 falló a favor de Riestra. Y hace pocos dìas, la Cámara Comercial ratificó el fallo, por lo cual quedó firme y sin derecho a apelación por parte de Fiat Chrysler.

No obstante, el departamento de Legales de la firma aún no cumplió aún el mandato judicial, aduciendo que como ese modelo ya no está disponible en la Argentina, no se lo pueden entregar al cliente perjudicado, y le ofrecen uno de menor calidad, valor y equipamiento, cuando lo estipulado por los usos y costumbres, así como por la jurisprudencia, indican que ante la imposibilidad de reemplazar un bien determinado, el sentenciado (en es caso FCA), debe entregar un bien de valor superior, no inferior.