El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este domingo que el Gobierno nacional va a "insistir" con el desarrollo de los proyectos de exploración de hidrocarburos costa afuera porque no sólo no "no genera ningún perjuicio" a la ciudad de Mar del Plata, sino porque la actividad por cada empleo directo aporta otros cinco indirectos.