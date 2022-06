Según el Indec, la balanza comercial de mayo dejó un superávit de u$s 366 millones, a pesar de las suba de las importaciones.

La balanza comercial cerró mayo con un superávit de US$ 366 millones, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado se logró a partir de una suba de las exportaciones del 20,7% interanual, al sumar US$ 8.226 millones, contra un incremento en las importaciones de 53%, que alcanzaron los US$ 7.870 millones.