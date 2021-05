Las exportacionesalcanzaron los US$ 6.143 millones y las importacionestotalizaron US$ 4.763 millones.

En el primer cuatrimestre, el superávit comercial fue de US$ 4.091 millones, lo que representó una caída del 18,5% respecto del mismo período del 2020, cuando había sido de US$ 4.914 millones.

Las exportaciones aumentaron 41,3% en forma interanual y acumulan en el primer cuatrimestre una suba del 21,8% respecto de igual período del año anterior.

Las importaciones registraron en abril un alza del 61,5% interanual, y en el año crecen 37,4%.

Las ventas al exterior aumentaron debido a un alza de los precios de 25,2% y de las cantidades de 12,9%, y en comparación con marzo pasado disminuyeron 4%.

Las importaciones aumentaron especialmente por una suba en las cantidades del 52,6% y en los precios del 5,8%, y disminuyeron 9,7% respecto de marzo.

Los envíos al exterior aumentaron en manufacturas de origen industrial un 79,1%, en las de origen agropecuario 57,8% y en los productos primarios 16,7%, mientras que las de combustibles y energía registraron una baja de 26,4%.

En las importaciones se registraron alzas que en bienes de capital fueron del 66,6%, en intermedios 57,2%, combustibles y lubricantes 38,8%, piezas y accesorios para bienes de capital 90,4%, bienes de consumo 34,8% y automotores de pasajeros 81,6%.

El resto de los rubros exportables crecieron un 266,7%, por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales o couriers.

Las importaciones de abril mostraron un valor mínimo en la serie, no registrado desde mayo de 2009, según el INDEC.

comercio exterior (1).jpg Balanza Comercial: las exportaciones tuvieron como principal destino a Brasil.

En abril, los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, China, India, Estados Unidos, Chile, Egipto, Vietnam, Indonesia, Malasia e Irán y acumularon el 53,7% del total de ventas externas.

Los diez principales países de origen de las importaciones fueron Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, México, Tailandia, India, Italia y Japón y sumaron el 71,6% del total.

El intercambio con el Mercosur en los primeros cuatro meses del año registró un déficit de US$ 923 millones y en abril de US$ 411 millones, mientras que con Brasil llegó a US$ 202 millones, en el mismo período.