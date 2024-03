La deuda pública aumentó más de US$ 5.200 millones en febrero

Es un aumento de U$S 5.265 millones frente a los US$ 381.272 millones de enero, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Finanzas.

Con respecto al mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$ 5.259 millones. La variación se debe al aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 14.012 millones, mientras se redujo en moneda extranjera en US$ 8.753 millones.

Del total, la deuda en pesos representa el 32,51% y en moneda extranjera el 67,49%. En febrero 2023, el 34% de la deuda en situación de pago normal estaba contraída en moneda local, mientras el 66% restante fue tomada en moneda extranjera.

Luego de la fuerte licuación por la devaluación de diciembre, en enero y en febrero la deuda en pesos volvió a pegar un salto por la colocación y variación de los bonos y títulos ajustables por CER (Inflación) o dollar linked que aumentaron en enero en el equivalente a US$ 7.991 millones y en febrero en otros US$ 12.371 millones.

dolares-fajos.jpg El dólar blue operó sin cambios.

La deuda ajustable por CER pasó del equivalente a US$ 46.143 millones en diciembre a US$ 56.077 millones en enero y a US$ 74.662 millones en febrero.

Más del 90% del endeudamiento en pesos está contraído en bonos CER (que se ajustan por inflación) o dollar linked (se ajustan por el tipo de cambio oficial), de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Este nivel de deuda no incluye la de las Provincias y del Banco Central.

Por su parte, las reservas del Banco Central terminaron en febrero con un saldo de US$ 26.690 millones, registrando una caída de US$ 951 millones respecto de fin de enero, según el Informe Monetario del BCRA.

El informe explica que esa pérdida se explicó por "los pagos a organismos internacionales. En particular, en febrero se efectuó un pago al FMI por US$ 776,1 millones (vencimiento de intereses en el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas) y se canceló a inicios del mes el préstamo de la CAF que había sido otorgado en diciembre por US$ 966,4 millones". También hubo pagos de bonos en moneda extranjera.

Superávit fiscal en febrero con una fuerte baja del gasto público

El Gobierno volvió a lograr superávit fiscal en febrero, de casi 340 mil millones de pesos. Lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

Dijo que el resultado fiscal de febrero “arrojó nuevamente superávit financiero”, y brindó los detalles. El ministro detalló que, por un lado, se consiguió un saldo positivo a nivel primario, antes del pago de deuda, por 1,2 billones de pesos, mientras que el resultado financiero fue de 338.112 millones.

Con estos números, el superávit primario acumulado en el primer bimestre superó los 3,2 billones de pesos, equivalentes al 0,5% del Producto Bruto. Mientras que el resultado financiero acumulado fue de $856.520 millones.

Entre los indicadores relevantes destacados por Caputo se anotaron caídas del 6,3 por ciento en los ingresos totales, y una baja del 36,4% en el gasto primario.

De este modo, en el primer bimestre los ingresos bajaron 2,5% y el gasto primario cayó 38 por ciento, en el marco de un fuerte ajuste.