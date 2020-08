La pesca ilegal provoca pérdidas por 2.000 millones de dólares

La pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva representan una pérdida para el país de entre U$S 1.000 y 2.000 millones al año, según especialistas.

La pesca ilegal (principalmente la que ocurre en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur) y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año, según estimaciones de especialistas.