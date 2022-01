Las exportaciones realizadas desde Argentina a Brasil crecieron un 57% en 2021 y se convirtieron en las más altas de los últimos siete años.

En diciembre de 2021 las exportaciones de Argentina a Brasil fueron de US$ 1.234 millones y las brasileñas de US$ 1.138 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 96 millones.