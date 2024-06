Los teléfonos celulares en Argentina son los más caros del mundo

Así surge de un nuevo informe sobre consumo desarrollado por la Consultora Javier Miglino y Asociados que relevó el precio de teléfonos celulares en comercios de todo el país, entre ellos Frávega, Rodó, Garbarino, Multipoint, Tiendas Claro, Samsumg, Movistar, Personal, Motorola, Megatone, Stailstore, Musimundo, Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, etc..

Según el trabajo, los celulares muestran en el país valores "que superan la imaginación". Por ejemplo un teléfono Samsung o Motorola puede alcanzar los U$S 2.600 al tipo de cambio oficial.

"Es decir, equivale al valor de tres Iphones del modelo más caro y explica por qué los negocios se encuentran llenos de productos que no pueden vender a precios que el mercado no convalida", dijo Miglino.

"Por eso se produjo un extraordinario fracaso con la promoción del ‘Día del Padre’, con ventas de menos del 3% de lo planeado, dando por hecho que nadie está dispuesto a pagar semejantes valores", agregó.

Datos del mercado

Según el especialista, el informe se elaboró considerando los teléfonos móviles nuevos de Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Apple y Huawei, es decir las seis marcas que se llevan el 99% de todo el mercado.

"Para el trabajo hemos considerado un teléfono promedio, es decir de gama media con todos los elementos tecnológicos nuevos y el software más moderno pero sin llegar al nuevo Iphone, que cuesta en los Estados Unidos de América US 900", aclaró Miglino.

Específicamente se trata de un celular que puede ser Motorola o Samsung, con varias cámaras, un lente ultra gran angular que captura un área de visión 4 veces más amplia en comparación con lentes convencionales y sensor de profundidad, con una pantalla grande, es decir de 6 (seis) pulgadas o superior.

El valor promedio es de S 270.000 o U$S 305 según dólar oficial de $ 884 (cotización 12 de junio de 2024). ¿Qué pasa en el resto del mundo? En Dubai ese mismo teléfono cuesta U$S 260, en Mónaco U$S 240, en Japón U$S 199, en Estados Unidos U$S 189, en Francia U$S 184, en Italia U$S 181, en España U$S 180, en Brasil U$S 150 y en México U$S 130.

"Hemos constatado que un celular de gama media que en esos países se vende como pan caliente, en nuestro país es un verdadero lujo; una vez más tenemos el producto más caro", dijo Miglino.

Esta realidad hace que en Argentina se vendan cada vez menos teléfonos celulares nuevos y alienta el desarrollo de un mercado negro que se nutre de equipos robados. "Ya hemos advertido que hay megabandas que se dedican a robar teléfonos y que personalmente he bautizado como ‘los celulares manchados con sangre", advirtió Miglino.

Según el abogado, "esos robos se producen con violencia y en el camino las víctimas pierden un dedo, un brazo o directamente la vida, tal como ha ocurrido en 24 oportunidades en lo que va de 2024".

Según el informe el desproporcionado valor que alcanzan estos productos en el país es justificado por sus fabricantes (en realidad armadores que ensamblan piezas importadas) se explica por los salarios, el precio de los alquileres de locales comerciales y la alta presión tributaria que sufren.

"Si bien es cierto que los alquileres han aumentado mucho, es obvio que en locales de Champs Elysées de Paris o en Times Square de Nueva York o en la avenida Serrano en Madrid y ni que decir de los valores de Tokio o Roma; los valores triplican al menos a los valores de alquilar un local del mismo tipo en Buenos Aires, Mendoza o Córdoba", dijo Miglino.

En cuanto a los sueldos, Miglino sostuvo que "un sueldo promedio de 500 mil pesos (U$S 583) de un empleado en Argentina están muy lejos de sus pares de Estados Unidos (U$S 3.890), Francia (U$S 2.100), Italia (U$S 2.200), España (U$S 1.600) y Japón (U$S 3.600)".

Por último, el abogado sostuvo que países como México y Brasil pagan valores muy similares a los que se pagan en Argentina, del orden del 33% (entre impuestos directos como Ganancias e indirectos como el IVA) y oros que pagan mucho más como España, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón.