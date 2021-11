Scioli y Kicillof cerraron "muy exitosa" ronda comercial en San Pablo

“Hubo empresarios de todos los sectores en un día muy importante para nuestro país, en el que se conocieron los índices económicos que demuestran el trabajo que venimos realizando aquí para generar empleo y dólares genuinos, que es lo que nos pide el presidente Alberto Fernández”, sostuvo Scioli, quien destacó “la presencia muy motivadora del gobernador Kicillof””.

El Ministerio de Economía de Brasil informó que en en octubre de 2021 las exportaciones argentinas a este país fueron de US$ 1.218,2 millones, y las brasileñas de US$ 1.125,8 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 92,4 millones. Las exportaciones argentinas crecieron un 50,5% con respecto al mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas crecieron un 38%. Fue el segundo mes consecutivo de superávit para Argentina. La provincia de Buenos Aires representa 60% de las exportaciones a Brasil.

En octubre la corriente de comercio bilateral alcanzó US$ 2.344 millones, representando un aumento del 44% con respecto al mismo mes del 2020.

En el período enero-octubre del 2021, las exportaciones argentinas fueron US$ 9.360 millones con una corriente de comercio de US$ 19.229 millones, representando un aumento del 46 % con respecto al mismo período del 2020.

En ese período las exportaciones argentinas aumentaron un 45% con respecto al mismo período del 2020.

En el encuentro, los empresarios se mostraron interesados en avanzar con posibles inversiones en la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, realizando intercambio de consultas con Kicillof y definiendo un canal de vinculación para continuar con su gobierno y la Embajada en futuros negocios.

Kicillof declaró estar “impresionado” por la convocatoria empresarial en la sede de la FIESP. “Esto es el resultado del trabajo espectacular que viene realizando Daniel, que se ha ganado la confianza de los empresarios con el trabajo conjunto”, expresó.

“Estamos llevando adelante una batería de políticas que nos permitan asegurar que la reactivación luego de la pandemia sea lo más rápida posible”, aseguró Kicillof y agregó: “Estamos ante una oportunidad muy grande para que la recuperación no nos deje en el mismo punto de partida previo al coronavirus, sino en una situación mejor”.

“Nuestro objetivo es salir de la pandemia creando industria, aumentando la producción y generando empleo, y para eso contamos con las y los empresarios argentinos y brasileños”, subrayó el gobernador y añadió: “Soy un convencido de que no hay futuro para la Argentina sin integración con Brasil y el resto de la región”.

Asimismo, Kicillof subrayó que “de las discusiones que hay en torno a la integración regional, se sale profundizándola y mejorándola”. “En un escenario global en el que observamos guerras comerciales, lo más seguro que tenemos es la integración entre la Argentina y Brasil, que debe ser más profunda y contar con certidumbre y una planificación de largo plazo”, dijo.

“Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos y a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que la provincia de Buenos Aires sea una segunda patria para las empresas brasileñas que se radiquen, para que puedan trabajar y tener un contacto directo con el Gobierno para brindar respuestas a sus necesidades”, concluyó el mandatario bonaerense.