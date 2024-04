Té argentino: una industria en pleno crecimiento

Según la leyenda china, el té surgió hace 5.000 años, de la mano del emperador Shen-Nung, quien se sentó bajo la sombra de un árbol para descansar y hervir agua, cuando unas hojas de ese árbol cayeron de manera casual en el recipiente, dando origen a una de las bebidas más populares del mundo.

te argentino campo 2.jpg Producción de Camellia sinensis en Argentina

El té argentino

La sommelier Mirna Flores explica qué es el Té Argentino, y desde cuando esta en nuestro país. La dueña de "Sublime Té" relata como despertó su pasión por esta ancestral infusión, que le llevó a estudiar y profundizar sus conocimientos por esta bebida, dejando de lado -parcialmente- su profesión de pastelera profesional. El blend del té.

Argentina a nivel mundial

Según explica Mirna Flores, y en base a los datos oficiales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) producir un kilo de té negro en hebras -industrial- en nuestro país genera un impacto -de carbono- en el medio ambiente 11 veces menor que lo genera China y 34 % menos que en Sri Lanka, que son los líderes mundiales en producción de esta infusión. Actualmente, Argentina es el séptimo productor mundial de té y el principal del continente americano.

Mercado interno

Introducido al país hace 100 años y con un volumen de exportación del 92 %, la producción del té se concentra en la provincia de Misiones y representa el 2 % del volumen mundial. Además, el 60 % de la producción tealera de nuestro país cuenta con certificaciones internacionales. Las características especiales de la producción argentina y "Ruta del té" en el territorio reconocido por las propiedades de su "tierra colorada".

El secreto del mejor té

La sommelier Mirna Flores confiesa los secretos para elaborar un buen té y los detalles de su tradicional ceremonia. Además, detalla el por qué la excelencia de la producción del té frio en nuestro país. De buen color, sin sólidos en suspensión y con alto contenido de antioxidantes naturales, este producto nacional se distingue en el mundo por sus características para la elaboración de esta infusión.

Mundología del té

Organizado por la sommelier Mirna Flores creadora de Sublime Té, "Mundología del Té" tuvo como objetivos descubrir las sutilezas de esta tradicional infusión y los comportamientos sociales vinculados a la ceremonia detrás de su consumo.

MIRNA.jpg Mirna Flores en "Mundología del Té"

Durante el evento celebrado en la Torre Catalinas Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, disertaron la psicóloga Victoria Soledad Vidal -procrastinación y emprendimientos-, la bioquímica Alexia Colman -la bioquímica de agua-, Mirna Flores -la mundología del té- y la consultora internacional Ivana Baez (Certificada por Academia Internacional de Etiqueta y Protocolo de Londres) -de etiqueta y comportamiento social-.

Evento.jpg Alexia Colman, Victoria Soledad Vidal, Mirna Flores e Ivana Baez

El té argentino es muy demando en todo el mundo porque posee las características más adecuadas para elaborar té frío, como el color de licor, no quedan sólidos en suspensión, no presenta turbidez y lo que le otorga calidad muy particular.

Expo Té Argentina

En el marco del centenario de la llegada a nuestro país, el jueves 25 y el viernes 26 de mayo se realizará la primera Expo Té Argentina en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas. y es organizado por el Gobierno de la Provincia de Misiones junto al Consejo Federal de Inversiones.