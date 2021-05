Un comerciante increpó a los concejales en plena sesión

"Ustedes como parásitos se pegaron a los contribuyentes y no perdieron un mango. Nosotros ahí estamos. Metiendo el pecho", disparó sin rodeos.

"Ustedes no tienen idea de la actividad privada y por eso legislan como legislan", agregó el comerciante contra todos los concejales presentes.

Durante una Sesión Especial del Concejo Deliberante de dicha ciudad para ratificar o rectificar el DNU emitido por el Poder Ejecutivo Nacional que fijó un nuevo confinamiento, el dueño de un comercio cuestionó al cuerpo del concejo por votar a favor de las restricciones contra el coronavirus que no permiten abrir a los comercios no esenciales.

Sin hacer distinciones de nombres propios o de partidos políticos, el comerciante siguió con sus palabras frente a los concejales de Arroyito, una ciudad ubicada en 114 kilómetros de la capital de Córdoba.

"Encima se tiran la pelota unos con otros de acá para allá. Parece un partido de tenis en el Instagram para ver quién da un discurso más bonito. La gente está asqueada", disparó Gabriel Ferace, en una intervención aplaudida por otros vecinos presentes.

"Dan Asco. Dan vergüenza", dijo, en referencia a las restricciones por el coronavirus que afectan a algunos comercios en particular.

XH7BM33AUFH6ZENTONCAZKXSPI.jpeg Comerciante enfrentó a los concejales.

“Dan asco, dan asco porque parecen una plataforma de lanzamiento político, me dan vergüenza. Nosotros no venimos a pedir migajas acá, no queremos un plan, ni una fotito para el Facebook de la muni, yo quiero darle de comer a mis hijos”, arremetió.

El comerciante también dejó en claro que levantará la cortina de su local, sin importarle las consecuencias y sanciones que pueda recibir por trasgredir las nuevas restricciones para evitar el alza de contagios de coronavirus.

"Son una vergüenza. Supuestamente nos representan, no nos representan nada, representan solo su bolsillo”, añadió, al tiempo que aseguró que, en nombre de los comerciantes presentes, declaraba a los concejales "personas non gratas".