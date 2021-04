Una familia necesita $59.208 para no caer en la pobreza

Los datos forman parte del informe presentado este martes por la Dirección General de Estadística y Censos y se anticipa a los que dará a conocer el próximo 22 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con la difusión de la valorización de las canastas básicas alimentaria y total.

Estos ingresos no incluyen los gastos de vivienda, que no forman parte de la medición por no se considerado un gasto de consumo y que si se los incorporara elevarían los montos señalados de manera considerable.

pobreza caba (1).png Clasificación de la DGEyC de pobreza, indigencia, clase media o otros estratos sociales.

Los ingresos de indigencia, medidos con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvieron luego de muchos meses un incremento mensual inferior a la inflación esperada, con una suba del 3,29%, en tanto los de la Canasta Básica Total (CBT) que marca el limite de la pobreza, crecieron un 4,39%, mientras que los de la Canasta Total (CT) que en diferentes proporciones establece los topes del sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, aumentaron 4,36%.

La diferencia en esta ocasión obedeció principalmente al aumento del transporte de taxis, subtes y premetro, ya que los gastos de indigencia se limitan exclusivamente a los alimentos básicos.

En la medición de los últimos doce meses la canasta de la indigencia fue la que más aumentó, con un 48,10%, en tanto la de la pobreza tuvo un alza del 42,19% y la de la clase media el 38,97%.

Además:

Coronavirus: Arroyo afirmó que habrá ayuda para los sectores afectados

A diferencia del INDEC, que sólo mide la pobreza y la indigencia, la DGEyC reconoce seis estratos sociales en su clasificación. En el caso de una familia de cuatro integrantes, se necesitaron 31.525,59 pesos para no ser indigente, en tanto para no estar en situación de pobreza se requirieron 59.208,24 pesos.

El estrato de los "no pobres vulnerables" percibió en marzo ingreso de 59.208,24 a 72.394,71 pesos, el sector medio frágil de 72.394,72 a 90.493,39 pesos, el de clase media de 90.493,40 a 289.578,87 pesos y los sectores acomodados 289.578,88 pesos o más.