Economía |

YPF ganó USD 1.357 millones en el tercer trimestre impulsada por Vaca Muerta

YPF aumentó un 21% su ganancia operativa gracias al crecimiento del shale oil, la mejora en la eficiencia y la reducción de costos.

YPF cerró el tercer trimestre de 2025 con ganancias récord por USD 1.357 millones, lo que representa una suba del 21% interanual, según informó la compañía. El resultado, medido por su EBITDA (ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones), refleja la mejora en la eficiencia de sus operaciones, la reducción de costos y el fuerte impulso de la producción de shale oil en Vaca Muerta.

La petrolera alcanzó una producción de 170 mil barriles diarios, un aumento del 43% respecto del año anterior, incluso tras la venta del 49% del bloque Aguada del Chañar. En octubre, la producción continuó creciendo hasta los 190.000 barriles diarios, cumpliendo de forma anticipada la meta fijada para fin de año.

ADEMÁS: Personal doméstico: el salario mínimo sube 2,7% y se suma un bono

El shale oil representa ya el 70% de la producción total de petróleo de la compañía, lo que permitió compensar la disminución progresiva de los campos convencionales. “Esta estrategia, que combina el crecimiento del shale y la salida de los campos maduros, permitió mejorar los costos y el EBITDA en unos 1.300 millones de dólares anuales respecto de hace dos años”, destacó YPF.

Durante el trimestre, la empresa alcanzó hitos técnicos en Vaca Muerta: completó el pozo más largo hasta la fecha, con 8.200 metros de longitud, y perforó otro de casi 6.000 metros en apenas 11 días, lo que evidencia avances en automatización, estandarización y velocidad de ejecución.

Las inversiones totales ascendieron a USD 1.017 millones, de los cuales el 70% se destinó a proyectos no convencionales. La compañía subrayó que este enfoque no solo redujo los costos de extracción en casi 30%, sino que consolidó un modelo de crecimiento sostenido basado en eficiencia y tecnología.

En paralelo, la actividad de refinación también mostró resultados positivos. Las ventas de combustibles crecieron 3% frente al trimestre anterior y las refinerías operaron en su mayor nivel de procesamiento de los últimos 15 años, reforzando la integración entre producción, refinación y comercialización.

Con estos resultados, YPF consolida su recuperación y reafirma su papel como motor del desarrollo energético del país, en un contexto donde el sector busca aumentar exportaciones y generar divisas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados