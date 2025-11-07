Netflix difunde las primera imágenes de Sofía Gala como su madre, Moria Casán

La producción cuenta además con las actuaciones de Cecilia Roth y Griselda Siciliani, que también encarnan a Moria en diferentes épocas de su vida. El proyecto está a cargo del director Javier Van de Couter y de la productora About Entertainment, del cineasta Armando Bo.

Íconos de otra época

Entre los nombres confirmados figuran Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, Micaela Riera como Susana Giménez, Hernán Jiménez en el rol de Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo. Las primeras imágenes ya generaron expectativa en redes.

En declaraciones recientes, Sofía Gala sostuvo que no planea imitar a su madre sino reflejar su esencia, buscando adaptarse, no calcar. “Moria es una fuerza, no un personaje”, señaló, y destacó que su trabajo será “un homenaje desde lo emocional, no desde la copia”.