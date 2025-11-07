Netflix difunde las primera imágenes de Sofía Gala como su madre, Moria Casán

Con dirección de Javier Van de Couter, la nueva producción argentina de Netflix muestra a Sofía Gala Castiglione interpretando Moria Casán, en una historia que recorre su vida artística y personal.
Netflix, una de las plataformas de streaming mas populares, dio a conocer las primeras fotos oficiales de la serie basada en la vida de Moria Casán, protagonizada por su propia hija Sofía Gala Castiglione. La ficción recrea distintos momentos de la carrera de la artista, desde sus comienzos en la televisión hasta su ascendencia como referente del espectáculo argentino.
La producción cuenta además con las actuaciones de Cecilia Roth y Griselda Siciliani, que también encarnan a Moria en diferentes épocas de su vida. El proyecto está a cargo del director Javier Van de Couter y de la productora About Entertainment, del cineasta Armando Bo.
Entre los nombres confirmados figuran Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, Micaela Riera como Susana Giménez, Hernán Jiménez en el rol de Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo. Las primeras imágenes ya generaron expectativa en redes.
En declaraciones recientes, Sofía Gala sostuvo que no planea imitar a su madre sino reflejar su esencia, buscando adaptarse, no calcar. “Moria es una fuerza, no un personaje”, señaló, y destacó que su trabajo será “un homenaje desde lo emocional, no desde la copia”.
