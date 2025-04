YPF invertirá US$ 30.000 millones hasta 2030

La petrolera anunció una proyección de inversión (CAPEX por "Capital Expenditure") proyectado para los próximos cinco años, que comenzará con US$ 5.000 millones en 2025, para luego pasar a US$ 5.600 millones en 2026; US$ 6.400 millones en 2027, US$ 6.500 millones en 2028; US$ 6.800 millones en 2029 y US$ 5.400 millones en 2030.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presentó en la sede de New York Stock Exchange (NYSE) el plan estratégico para los próximos 5 años, acompañado por los principales miembros del management de la compañía.

"Vamos a hacer una YPF de 1 millón de barriles equivalentes para 2030", confirmó Marín ante los principales analistas e inversores que siguen con atención lo que ocurre en Vaca Muerta.

En el plan a cinco años se estima que la compañía alcanzaría una producción de 1 millón de barriles equivalentes día (BOE/día). Si se toma la producción con los socios, la compañía va a operar 2 millones de BOE día para 2030.

La inversión se ubicaría en torno a los 7000 millones de dólares y el EBITDA alcanzaría los 11.000 millones de dólares en un escenario de precios de crudo a 70 dólares.

Vaca muerta

De todas maneras, el presidente de YPF aclaró que "la compañía es resiliente a precios bajos de crudo. Con un barril a 45 dólares vamos a poder desarrollar todo el plan y poner en valor Vaca Muerta".

El foco en la eficiencia y la mejora continua le permitirá a la compañía poder desarrollar Vaca Muerta a 5 dólares el barril, lo que ubica a YPF en forma muy competitiva en el mundo.

"Vamos a ser una de las 10 mejores productoras de shale del mundo y la primera exportadora de la Argentina", afirmó Marín.

Para este año, YPF prevé invertir 5000 millones de dólares de los cuales el 65% se destinarán al desarrollo de Vaca Muerta. El objetivo es alcanzar una producción de 190.000 barriles para fin de año.

"Es un crecimiento extraordinario el que vamos a lograr en dos años. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en YPF", señaló Marín.

El EBITDA se ubicaría en el orden de los 5000 millones de dólares en función de la volatilidad del crudo en el mercado mundial. También, se redujo la necesidad de financiamiento de deuda para este año y la exposición al mercado internacional.

"A partir de este plan estratégico, YPF tiene como objetivo ubicarse entre las 10 empresas más importante el mundo en no convencional, líder en el sector de refinación y producción de combustibles, primer exportadora del país y con una situación financiera sustentable que le permita generar valor para el país y sus accionistas", señaló la empresa.