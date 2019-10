Ahora Mariana Nannis pide bozal legal para todos

Nannis salió al cruce del ahora su ex abogado y desmintió su renuncia, asegurando que ella lo echó por deslealtad: "El me recomendó durante este tiempo que no haga las denuncias penales de violencia de género y ahora que mostré alguno de los muchos partes médicos que tengo, renunció. Durante este tiempo me llegó que él trabajaba junto con Burlando y por eso no quería hacer la denuncia contra mi ex. La verdad sale a la luz y eso enfurece".

Ayer Juan Manuel Dragani en Intrusos (América) le respondió a Nannis una a una sus acusaciones. En cuanto a la denuncia por "violencia de género" dio vuelta la acusación: "No es real que nosotros no le sugerimos la denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica, fue lo primero que le dijimos que tenía que hacer y ella siempre se negó. Así como también la denuncia penal. Y la documentación que ella tiene es la misma que yo tengo. Pero bueno, son los gajes del oficio. Yo preferí renunciar dado que las políticas llevadas a cabo por parte de ella, en forma unilateral y voluntaria, obviamente no se condecían con el éxito que nosotros queríamos que obtuviera en sede judicial".

En cuanto a la amistad que profesa con su par Fernando Burlando, Juan Manuel Dragani confirmó la relación y en Intrusos se mostró una foto de los dos con sus respectivas parejas en un encuentro en Miami de este año: "Por supuesto que soy amigo de Fernando y compartimos causas, como nos conocemos con la mayoría de los abogados que trabajamos en el fuero. Después de treinta años casi de profesión, imaginate que conozco a la mayoría. Pero bueno, la causa por la cual renuncié no es esa, sino que uno le sugería una determinada estrategia procesal y no terminábamos consensuándola. Esa es la verdad".

Las diferencias se hicieron irreconciliables entre las partes. "Es verdad que con Burlando nos sentamos a negociar el monto económico a dividir entre Claudio Paul y Nannis, la medida cautelar que interpusimos ayudó a favorecer en la negociación a mi defendida. Pero para ella la propuesta económica no llegaban a lo que le dictaba su máximo deseo. Yo le aconsejé a Nannis negociar por el dinero en blanco, declarado, y que la parte negra siguiera otra vía judicial".

Pero a Nannis nada la conformaba y para colmo, siempre en palabras de Dragani, "ella tomó actitudes unilaterales y voluntarias que apuntan a perjudicar la estrategia judicial de la defensa. La jueza había sido explícita al pedir a ambas partes que la causa no corra por la vía mediática y ella eligió publicar todo en las redes sociales. Ella no sabe acatar cuestiones que van en su beneficio. Y, cuando se llega a ese límite, lo mejor es dar un paso al costado", contó el abogado que el domingo le comunicó la renuncia a Nannis.