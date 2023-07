Alerta por 30 mil trapitos que operan en centros turísticos

Los datos surgen de un nuevo Informe sobre Delitos e Inseguridad, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, donde quedó acreditado que hay preocupación en los centros vacaciones de invierno, desde Mar del Plata y Pinamar a Córdoba, Mendoza, Neuquén y Río Negro, como así también en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano por el desplazamiento de integrantes de las mafias para apropiarse de las calles cercanas a los espacios de diversión o esparcimiento durante el receso invernal y cobrar por estacionar.

El trabajo estadístico advierte sobre la cercanía entre las mafias de los trapitos y los grupos de barrabravas del fútbol local. "El Campeonato de Primera A del fútbol argentino está definido con River Plate como campeón. Siguen algunos partidos intrascendentes, algunos por Copa Argentina y los cotejos por la Copa Libertadores de América. Sin embargo, los ‘barras’ como se los conoce habitualmente, saben que tienen por delante la posibilidad de transportar a miles de elementos propios y copar las calles de Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Mendoza, Córdoba, Villa Carlos Paz, San Martín de los Andes, El Bolsón y otros, incluidos espacios de diversión en Capital Federal y el Conurbano; para asegurarse 1.000 pesos por cada auto estacionado. Calculando los 15 días de vacaciones y el millón de autos que llegará a todos esos sitios, da una cifra que supera los 1.000 millones de pesos", dijo Javier Miglino, abogado experto en Seguridad y Director de Defendamos Buenos Aires.

Consejos para evitar malos momentos

"La mafia de los trapitos copa los lugares y se presenta como que vive a pocas cuadras y siempre están ahí. Nada está más lejos de la verdad, porque ni los integrantes de la mafia de los trapitos que el domingo copó los alrededores del Estadio Monumental y cobró hasta 6.000 pesos por estacionar, vive en Núñez o Belgrano; ni los barras que llegarán a Mar del Plata, Córdoba o Mendoza, son de la zona", señaló el letrado Miglino.

Por ese motivo, Defendamos Buenos Aires brindó una guía práctica para evitar conflictos con estos mafiosos: I) Ante la presencia de trapitos, llevarse el auto a otro lado y avisar a la Policía. II) Si no se corren riesgos, tomarles imágenes o videos para que luego podamos denunciarlos. III) Nunca pagar por estacionar. Hacerlo alimenta a la mafia de los trapitos y los hace más fuertes, más violentos y más impunes. IV) No discutir ni asociarse a una pelea. La mafia tiene elementos por todas partes y en cuestión de segundos aparecen y no solo golpean a los vehículos. V) En caso de tener imágenes y videos de cualquier sitio del país, pueden enviarlas al correo: ongdefendamosbuenosaires@gmail.com. "Intimaremos al gobierno local a que se haga cargo del problema con absoluta reserva de identidad", expresó Miglino.

"La mafia de los trapitos, como así la bautizamos hace más de 10 años, comenzó a tomar trascendencia en el AMBA a partir del año 2009. Primero se hicieron fuertes en los partidos de River y Boca, tanto en el Monumental de Núñez como en la cancha de Boca y luego crecieron con la extorsión millonaria en la previa de los partidos de la Selección Nacional y los recitales de artistas internacionales en Núñez. Ahora ya se ramifican por todo el país", cerró Miglino.