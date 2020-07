Mientras Barbarossa se llamó a silencio, Moria eligió el ciclo Confrontados (Canal 9) para ejercer su defensa. Las dos fueron grandes amigas hasta que Moria hizo una declaración sobre el padre de los mellizos de Barbarossa asesinado con un cuchillo, sobre supuestas adicciones de él. De ahí en más, Barbarossa le dio vuelta la cara. El conductor de Cantando, Angel De Brito, señaló que entiende a Georgina porque el enojo es en el terreno personal: "Georgina nunca le perdonó a Moria que hablara de su marido muerto".

Moria, en nota con Marina Calabró, no se metió ni mencionó al marido de Georgina, pero le pegó sin perdón a ella: "Tengo el efecto fósforo. Si no hay bomberos o agua es problema de los demás. Me da pena que se quede sin trabajo y más en estos momentos tan difíciles por la pandemia. Es un ser despreciable y mostró una vez más no ser trigo limpio ni profesional".

De Brito había contado que Moria intentó llegar a Georgina, pero desde hace años que le da vuelta la cara: "Me acuerdo que una vez, Georgina la echó de un teatro cuando Moria fue en apoyo a sus pares". Nadie es de piedra y a Moria de alguna manera le dolió la conducta de Barbarossa a quien claramente las heridas no la curan con el tiempo: "Yo jamás condicioné a nadie. ¡imagináte ir a la producción de Tinelli y decir o es Moria o soy yo. No entiende que estamos en una nueva era, yo estoy en plenitud, me siento como si tuviera once años. A la hora de trabajar soy neutral, en tanto ella es la discriminadora serial. Georgina no puede perder un trabajo por mí. Yo me ofrezco a irme del estudio cuando a ella le toque cantar para no cruzarnos".

Aunque no lo parezca, Moria quedó herida por el portazo de Georgina y apenas pudo disfrutar de la bienvenida que le dio ayer Marcelo Tinelli en las redes sociales tras dos años de distanciamiento: "Estoy muy feliz de poder contar en el jurado del cantando con la participación estelar de una súper figura como Moria !!!! Bienvenida querida Mo". Se suponía que la One iba a volver a América con Incorrectas. Ella dio el paso al costado cuando el presidente Alberto Fernández, el 20 de marzo, decretó la primera cuarentena obligatoria.

Su vuelta a la televisión sorprendió con el pase de canal. Al respecto, La One nada dijo. Sólo agradeció a Tinelli y atrás quedó el enfrentamiento cuando el conductor la dejó afuera del jurado de Bailando por un Sueño en 2018: "En estas épocas de pandemia, lo que más me encanta es llevar entretenimiento a la gente que está amaratonada de mente de ver tantas series". Moria Casán se suma al jurado con Nacha Guevara, La princesita Karina y Pepito Cibrián.