La apertura del show estuvo a cargo de Karina La Princesita Tejada -quien además es una de las jurados del reality-, Damián Córdoba, Germán Tripel -uno de los ex Mambrú-, Flor Otero y Rochi Igarzábal -una de las ex Casi Ángeles-, quienes realizaron un mashup de algunos de los mayores éxitos de la música nacional, entre ellos: "El amor después del amor" de Fito Páez, "Si yo no te vuelvo a ver" de La Secta, "Tira para arriba" de Miguel Mateos, "Yo no quiero volverme tan loco" de Charly García, entre otros.

Ni bien finalizó la apertura, De Brito les dio la bienvenida a los participantes y al público, al mismo tiempo que aseguró que estaban "muy felices de estar acá". En tanto Laurita se mostró aún más efusiva, al manifestar que está "bueno acompañarlos con buena música, parece tan fácil cantar, sobre todo cuando los ves a ellos hacerlo así. Nuestros participantes la van a romper" y adelantó que "el jurado va a tener un poder que nunca tuvo".

Además de La Princesita, el resto del jurado se completa con Pepito Cibrián -que es la primera vez que forma parte de un jurado-, Moría Casán -que tendrá durante estas primeras galas el voto secreto- y Nacha Guevara, quienes serán los encargados de evaluar la técnica vocal e interpretación de cada uno de los participantes.

Moria, fiel a su estilo, acaparó la pista y desfiló para mostrar su vestido. Además de apuntar contra la conductora del ciclo, aunque aseguró que sin ningún tipo de animosidad. "Quiero agradecerle a la producción por darnos esta oportunidad de trabajo, sobre todo cuando escasea. Esta es una nueva era, queremos entretener al público que también quiere vernos y entretenerse con nosotros", indicó y añadió: "Laurita te voy a llamar co conductora, llamarte ‘Laurita’ me parece un chiquitaje y ‘Fernández’ ya le digo al presidente. No tengo nada en tu contra".

En esta primera gala la encargada de abrir la pista fue Carmen Barbieri junto a Mariano Zito, con quien encabezó un sentido homenaje a Sergio Denis al interpretar uno de sus hits más reconocidos: "Te quiero tanto". Luego siguió la calificación y una pantalla gigante con gran zoom de decenas de televidentes, siguiendo la competencia.