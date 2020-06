Bake Off: ¿Otro participante que también era profesional?

No solo "descubrieron" a Samanta Casais trabajando en una casa de repostería, sino que ahora también hay otro participante que parece que no es amateur dentro del grupo

Bake Off espera su gran final para el domingo 5 de julio envuelto en polémicas. El ciclo más visto de la televisión argentina pasó a ser un debate nacional primero por el giro policial de una sus finalistas, Samanta Casais, con un prontuario por atropellar años atrás a un abuelo. Luego se supo que esa participante rompe con una regla del show: fue profesional en lugar de amateur. Ayer en las redes sociales se publicó todos los lugares donde Samanta Casais trabajó como profesional (una lista de restaurantes, no sólo un bar en el barrio San Telmo como trascendió la semana pasada). Pero amén de eso, ayer fue denunciada por la misma falta otra concursante, eliminada en las semifinales, Agustina Fontenla. A ella también su pasado la condena. La acaban de delatar diciendo que en 2018 hizo una exposición como profesional en la Expo Patagonia Pastel. Pero ella se defendió: "No soy profesional, no estudié pastelería y a esta expo fui voluntariamente", dijo.Telefé tendrá que rendir cuentas por no cumplir de manera estricta con el formato del reality que triunfa en todo el mundo.