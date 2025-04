Verónica Lozano, en un video hot de Lali Espósito

La cantante lanzó este marte su nuevo disco " No vayas a atender cuando el demonio llama", compuesto por 13 canciones que incluyen la canción en cuyo clip participa la conductora de Telefé y "Fanático", "No me importa", “Popstar”, “Lokura”, "Plástico", “Tu Novia II”, “Morir De Amor”, “No Hay Héroes”, “Perdedor”, “33”, “Pendeja” y "Mejor que vos".

Lali Espósito eligió a figuras como Dillom, Duki y Miranda! para colaborar en su disco, quienes, probablemente, participen como figuras invitadas los días 24 y 25 de mayo, y el 6 de septiembre en Vélez acompañando a la artista en sus conciertos.

Vero Lozano sobre el video: "Es el sueño de mi vida"

Antes del estreno del videoclip, habló sobre su participación en Cortá por Lozano (Telefe): "Viernes a la noche estuve en la presentación de Lali Espósito de su nuevo material discográfico. ¡Soy parte de un video!. Pero todavía no puedo contar nada. Actué, no canté".

"Se me ven un poco las ‘tetorras’... Tengo transparencias", contó. "Es el sueño de mi vida, chicas, soy de la época de MTV", celebró.

También cómo Lai Espósito la convocó para integrarse al video: "Me escribió por el celular y le dije que sí de una porque la amo. Todo lo que me pide ella, le voy a decir que sí".

"Ella me mandó la canción, yo la escuché, la escuché, la escuché. Llegué al set, motorhome, me produjeron, me peinaron, me dieron la ropita y yo llevé mis cosas", sumó Vero Lozano.