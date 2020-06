Economía en cuarentena: casi 2 millones y medio de personas compraron dólares

la compra promedio per cápita por parte de personas humanas fue de u$s 190, levemente por debajo del cupo mensual permitido de u$s 200

Alrededor de 2.400.000 personas compraron dólares en mayo para tenencia, el doble de los que habían adquirido divisas en abril, mientras que se perdieron reservas por u$s 980 millones en ese mes, informó ayer el Banco Central. En mayo, la compra neta de divisas fue de u$s 534 millones por parte de "personas humanas", indicó la autoridad monetaria.