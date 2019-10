En este marco, cabe destacar que el próximo debate presidencial en el que participarán todos los candidatos generó polémica por los periodistas que estarán a cargo de la moderación.

Primero porque en los dos debates previos al 27 no habrá periodistas del interior del país y segundo porque, en el lejano caso de que haya un balotaje una de las elegidas fue Viviana Canosa.

Eso le llamó poderosamente la atención al conductor Andy Kusnetzoff, quien dio su opinión en Perros de la Calle, el programa radial que conduce por FM Metro hace 17 años.

"¿Quién eligió a Canosa? ¿Por qué está ahí? Hace 10 minutos hacía espectáculos, no se la asocia con la política", sostuvo, no sin razón, el conductor, y agregó: "O sea que sería lo mismo que modere Silvio Soldán, sin desmerecer, porque es más el mérito de que te elijan que el hecho de moderar entonces”.

“Si el periodista no puede preguntar, es más bien un presentador. Hubiesen elegido conductores como nosotros entonces, y no periodistas políticos", concluyó.

Pero a la Canosa le salió un defensor de lo más inesperado: Eduardo Feinmann. El conductor de A24 salió con los tapones de punta y le pegó duro a Andy. "¿Qué querés, que te elijan a vos, Andy? Ah, querías que te elijan a vos... ¿Te creés un presentador importante? Sos de cuarta, de décima. Canosa tiene más dignidad que vos, Andy. Muchísima más".

ADEMÁS:

Alejandro Fantino llamó a boicotear el debate presidencial y... ¿vuelve al periodismo deportivo?

Extrañado, Andy aprovechó su visita al ciclo de Verónica Lozano en Telefe para hacer su descargo contra este insulto. "Yo quería que venga a PH. Tenemos diferencias por las cosas públicas que él dice, nada personal. Él no quería venir a PH. Un día entonces le escribí, le dije que podíamos charlar las diferencias, que mi programa se llama Podemos Hablar, y entonces que podíamos conocernos. Y lo loco es que le digo si algún día tomamos un café... y me dijo 'un café no se le niega a la nadie'. Y me citó en el Café de La Paz. La mejor onda. Por eso me sorprendió que me tire.

"Me decepcionó porque pone que maltrato y palabras para ensuciarme de algo que no soy. Y me afectó porque digo 'loco, estuvimos cara a cara, charlando, no me tires esto ahora'", completó.

Pero no solo Andy se molestó por la elección de la Canosa. Nancy Pazos bancó a Kusnetzoff y le dio un palito a su colega por ser “pañuelo celeste”, por su postura en contra del aborto legal.

"Si Viviana Canosa modera el debate, yo puedo entrar a APTRA en cualquier momento. ¿No? Dos años en Los Angeles de la Mañana me dan más experiencia en el espectáculo que lo que “pañuelito celeste” tiene en política. Una falta de respeto a las/los periodistas con trayectoria", agregó Pazos, sin rodeos, en Twitter.

Hay polémica y celos para repartir.