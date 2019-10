“Este programa debe ser de los más vistos por el ´círculo rojo´ y de los menos…. eh… ¿no les tocó conducir un evento alguna vez?”, esbozó Fantino, dándole la derecha a quienes no lo eligieron. “¿Viste que toda la gente de La Nación y Clarin conducen los coloquios (…) ¡Nada, pero nada! ¿Eh? Mejor. ¿Se dieron cuenta? Ahora tiramos bombas una tras otra y entran una detrás de otra pero nada, ni un cumpleaños de 15”, señaló el conductor atribuyéndose el trabajo de sus columnistas.

Pero la bronca lo ganó y llevó la charla hacia el lado que quería anunciando los moderadores, que fueron seleccionados tras un acuerdo realizado por los directivos de los canales de TV abierta, CAPIT (la cámara que aúna a los realizadores televisivos) y la Cámara Electoral. Y pesar de que la panelista Romina Manguel hacía hincapié en lo acotado del papel de los moderadores, Fantino derivó hacia el lado del poco federalismo.

“Me parece una tocada de cu... horrible. Una tocada de ort… feísima. Son momentos en los que me salta la ficha. Acabo de caer. Es absolutamente unitario y porteñista (sic) lo que han organizado. Si yo fuese del interior en la Universidad del Interior, no voy ni aunque me peguen con un látigo. Dejenlos solos. No sean boludos y no vayan porque es una falta de respeto que no haya un solo conductor o periodista del interior del país”, arengó “Fanta”, omitiendo que sí hay un periodista del interior (sólo uno): Alberto Lotuf de Canal 3 de Rosario.

Tan enojado quedó que le dedicó buena parte de la edidción del martes a tratar este tema.

Desde que se pasó al periodismo político, el bichito del fútbol no dejó de picarle la nuca a Fantino y eso, sumado al escándalo de la causa que lo llevó a declarar a Tribunales en reiteradas ocasiones por “boqueadas” de sus jefes o espías infiltrados en su ciclo, quizá lo hayan llevado a repensar su futuro.

Por eso el nombre de Fantino suena muy fuerte para sumarse a en calidad de estrella a un ciclo del canal de cable ESPN. Aunque aún no se hizo oficial, la señal lo quiere para el año próximo en su grilla para potenciar la audiencia.

Se supo que el conductor fue convocado por la emisora para ser la cara de un ciclo deportivo y un programa semanal. El periodista que sigue despuntando el vicio del fútbol en radio La Red trabajó en esa señal de deportes en el año 2006 con el ciclo, ESPN estudio.

En televisión, Fantino regresaría a sus raíces después de seis años, luego de que abandonara la conducción de El Show del Fútbol en 2013. En la radio había debutado a fines de los 90 para ser la voz cantante de la campaña de Boca de la AM Mitre.

Esta nueva incursión, en realidad la vuelta en tv al mundo del fútbol, no implica un paso al costado del consolidado ciclo político, Animales Sueltos (América) que al borde de la medianoche.

Animales se convirtió en un ciclo de referencia del mundo político. No está en los planes de Fantino dejar la propuesta con la aparición de una oferta potente en el mundo del deporte y por eso buscará encontrar los tiempos para que ambos ciclos convivan.

Al conductor le espera un 2020 lleno de trabajo full time. No es la primera vez que combina Animales con otros ciclos: hizo dos temporadas intensivas de Escuela para Maridos en 2017 y 2018 y el año pasado Talento Fox.