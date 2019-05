El emotivo recuerdo a Rodrigo Bueno de su hermano Ulises y su hijo Ramiro

Una de las personas que más lo tiene presente es su hermano Ulises, quien más allá de recodarlo día a día, compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. "Hermano de mi vida, donde quieras que estés te deseo un feliz cumple. Te extraño mucho y me hacés mucha falta porque estoy en un momento muy importante en mi vida", comenzó a escribir el cordobés. Y continuó: "Gracias a Díos me alejé de todo lo malo que me estaba matando poco a poco pero la vida de cara es muy difícil porque los golpes impactan más fuertes. Pero estoy más fuerte que nunca, pero tu ausencia es terrible. ¡Cómo me gustaría que me vieras! Estoy aprendiendo a ser papá, ahora hago deporte, no tomo más alcohol, estoy volviendo a ser feliz pero me faltas vos para estarlo al 100%".

Además del mensaje de su hermano, otra de las personas que también le dedicó un emotivo recuerdo fue nada menos que su hijo Ramiro. A través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotos donde se lo ve de pequeño con el ídolo musical y otra en donde muestra un enorme tatuaje en su brazo con un ‘potro’ en honor a su padre al que apodaban con ese nombre. "¡Feliz cumple papucho! Otro año más que cumplís y otro que sufro de tu ausencia. Lamento mucho sólo haber compartido pocos de tus cumpleaños, pero te juro que desde acá abajo yo los festejo con una sonrisa, porque sos mi ídolo, mi referente y mi vida", manifestó Ramiro. Y agregó convencido: "Y aunque no te tenga físicamente, se que parte de tu alma está conmigo, está en mi. Hoy que te llevo en la piel, que te llevo día a día en el corazón; en mis recuerdos..."

Quien también quiso sumarse fue Rodrigo Romero, el actor que lo interpretó en la película y que llamó la atención de todos por su parecido: "Hoy en el día de su cumpleaños, quiero mostrarles algo de lo que hemos venido haciendo con mi banda y mi equipo de trabajo durante este tiempo por todo el país. Con mucho cariño y respeto, un humilde tributo al más grande de todos los tiempos, contagiando esta locura y pasión cuartelera", dijo.

Magui Olave, su prima, también lo recordó con sentimiento. Y entre los referentes de hoy de la movida tropical, el Polaco fue uno de los primeros en saludarlo. "R. A .B. feliz cumple al más grande .. ???? #prohibidoolvidar #forever #elpotro", fueron sus palabras. Un recuerdo que no se olvida por más que pasen los años. El Potro siempre presente.