El presidente de Defensa y Justicia quiere a Maradona como DT: "Me encantaría"

Las dudas sobre la renovación de Beccacece comenzaron por una cuestión meramente deportiva y rápido viraron a condiciones económicas y de proyecto. El presidente del Halcón ya había reconocido que el DT había realizado "pedidos difíciles de cumplir", pero también aseguró que "se está haciendo todo lo posible" para lograrlo.

En diálogo con Tira Nacional Primer Tiempo, el mandamás expresó: "Estamos hablando para ver cómo podemos arreglarlo. Ojalá siga Sebastián, para nosotros sería realmente muy bueno". Ante las dudas sobre sus potenciales reemplazantes, Lemme no dudó en reconocer la posibilidad de contar con el jugador más grande de todos los tiempos en su equipo. "Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener un personaje como Diego siempre es saludable para el club", manifestó.

Además, en relación a las dudas sobre los cambios en el reglamento y los promedios, Lemme, quien participó de la última reunión de los dirigentes de AFA, expresó: "Dije que no estaba de acuerdo con la quita de los promedios cuando se me preguntó. Pero no hubo votación, fue una consulta. Creo que hicimos las cosas bastante bien para estar a donde estamos y me parece que quitarlo de la noche a la mañana como se hizo con las otras categorías no es lo más correcto. Por ahí sí, hacerlo progresivo y avisar algunos años antes. De la noche a la mañana, me parece demasiado desprolijo".