Motochorros: alertan por 90 robos violentos por día en la Ciudad y el Conurbano

Los investigadores destacan que diciembre siempre registra un aumento de casos por el cobro del aguinaldo y la mayor circulación en calles y centros comerciales, pero este año se suma una modalidad más organizada y dispuesta a desplazarse rápidamente entre diferentes zonas para evitar controles y operativos.

Durante las primeras dos semanas del mes, las fiscalías del AMBA abrieron decenas de expedientes vinculados a esta modalidad.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Constitución, donde una mujer fue abordada por dos ladrones que circulaban en una moto de baja cilindrada sin patente: la arrastraron varios metros para quitarle la cartera y escaparon hacia Barracas. En Villa Urquiza, un joven fue sorprendido cuando salía de un comercio y recibió un golpe con el casco en la cabeza antes de que le arrebataran el teléfono.

En el Conurbano, los episodios fueron igual de violentos. En San Justo, dos delincuentes cometieron una seguidilla de robos entre las calles Perú, Madariaga y Almafuerte, apuntando a peatones y a clientes de pequeños comercios. Testigos indicaron que llevaban la moto sin luces y que realizaban maniobras bruscas para evitar controles. En Quilmes Oeste, un repartidor fue obligado a tirarse al piso mientras le apuntaban con un arma; le quitaron la moto, el celular y el dinero del día. En Lomas de Zamora, una mujer fue atacada frente a una parada de colectivo y perdió el conocimiento tras ser empujada cuando intentaba resistirse al arrebato de su mochila. Y en Avellaneda, un adolescente de 15 años fue interceptado cuando caminaba hacia la escuela y sufrió un corte en el brazo al ser arrastrado por dos motochorros que escaparon hacia Gerli.

Las fiscalías coinciden en que las bandas alternan zonas para eludir la saturación policial, moviéndose entre CABA y distintos partidos del Conurbano en lapsos muy cortos. También detectan un incremento en el uso de motos robadas el mismo día, lo que dificulta su rastreo. En paralelo, señalan que muchos ataques se registran cerca de paradas de colectivos, escuelas, estaciones de tren y centros comerciales, donde las víctimas suelen estar distraídas o cargadas de objetos de valor.

SALVAJE ATAQUE MOTOCHORRO EN MORÓN: NUEVE TIROS A MATAR

— Vía Szeta (@mauroszeta) December 10, 2025

Los investigadores destacan también que se incrementó el uso de armas reales y réplicas para intimidar, incluso en robos de pocos segundos. En respuesta, distintas jurisdicciones desplegaron operativos puntuales en avenidas como Rivadavia, San Martín, Calchaquí, Camino Negro y la Ruta 3, consideradas corredores de fuga habituales.

Sin embargo, los fiscales reconocen que la movilidad de los agresores, la fragmentación de las bandas y la velocidad de ejecución complica la prevención. Y remarcan que muchos delincuentes operan en duplas armadas y cambian rápidamente de moto o de ropa para evitar identificación.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes reclaman medidas más contundentes, los investigadores insisten en la necesidad de un trabajo coordinado entre policías, fiscalías y municipios para frenar el avance de esta modalidad y evitar que los grupos dedicados al robo en moto sigan explotando zonas con menor vigilancia. La tendencia preocupa a todos.